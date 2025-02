RX 9070 XT: Wie gut wird die neue Konkurrenz für Nvidia? Benchmark-Leak nährt Hoffnungen

Zur RX 9070 (XT) gibt es wohl vom Hersteller stammende Benchmarks, die nähere Einblicke ermöglichen.

Am kommenden Freitag lässt AMD endlich die Hüllen fallen: Fast zwei Monate nach der ursprünglichen Ankündigung zeigen sich die Radeon RX 9070 sowie die zugehörige XT-Version endlich mit all ihren technischen Daten.

In der Zwischenzeit köchelt die Gerüchteküche munter weiter. So will das Portal Videocardz nun offizielle Hersteller-Benchmarks zu RX 9070 (XT) in die Hände bekommen haben, die zumindest das AMD-Versprechen zu den beiden GPUs aufzeigen sollen.

Auch wenn ihr dem Leak Glauben schenkt, solltet ihr die folgenden Zahlen entsprechend dennoch mit Vorsicht genießen – unabhängige Benchmarks, die am Tag vor dem mutmaßlichen Release am 5. März folgen sollen, werden hier ein genaueres Bild abgeben.

Videocardz-Leak: RX 9070 (XT) vs. RX 7900 GRE

Zum Vergleich wurde dem Leak zufolge der Durchschnitt auf mehr als 30 Spielen ermittelt. Die Werte wurden in 1440p- sowie 4K-Auflösung ermittelt; in beiden Fällen kam die jeweils höchstmögliche Grafikeinstellung zum Einsatz.

Als Vergleichs-GPU dient die RX 7900 GRE, die vor wenigen Monaten eingestellt wurde. Die relative Performance zwischen dieser und der RX 9070 (XT) listet Videocardz wie folgt auf:

RX 9070 RX 9070 XT 1440p-Auflösung

Ultra mit RT +20 Prozent +38 Prozent 4K-Auflösung

Ultra mit RT +21 Prozent +42 Prozent

Insgesamt dürften sich die beiden GPUs also je nach Spiel auf einem Niveau zwischen der RX 7900 XT und RX 7900 XTX bewegen.

Absolute Werte fehlen allerdings im Videocardz-Leak. Ausgehend von der mitgelieferten Spielliste, die ihr im Bild weiter unten findet, lassen sich diverse Fps-Zahlen zumindest in der Theorie herleiten.

Als besonderer Ausreißer steht hier ausgerechnet das als Nvidia-Showcase bekannte Cyberpunk 2077, das mit der RX 9070 XT in beiden Auflösungen um satte 66 Prozent gegenüber der RX 7900 GRE zulegen kann.

Die RX 7900 GRE indes kann in GPU-intensiven Szenarien von Cyberpunk 2077 (via PCGH) mit rund 38 Fps in 1440p- sowie rund 20 Fps in 4K-Auflösung aufwarten.

Von der angegebenen relativen Performance ausgehend müsste die RX 9070 XT also auf etwa 63 respektive 33 Fps kommen.

Damit müsste sich die neue AMD-GPU allerdings der ebenfalls jüngst erschienenen RTX 5070 Ti geschlagen geben, die auf 77 Fps (1440p) sowie 42 Fps (4K) kommt.

Bei Dying Light 2 kann sich die RX 9070 XT indes nicht nur an die Nvidia RTX 5070 Ti heranpirschen, sondern teilweise sogar übertrumpfen - wenn die von AMD angegebene relative Performance auch wahrheitsgemäß ist.

Die RX 7900 GRE erreichte seinerzeit rund 25 Fps in 4K-Auflösung sowie etwa 46 Fps in 1440p-Auflösung. Mit dem angegebenen Performanceplus von 59 respektive 56 Prozent müsste die RX 9070 XT demzufolge rund 39 bzw. 73 Fps erreichen.

Auch hier bietet sich wieder der Vergleich zur RTX 5070 Ti an, die 4K-Auflösung mit 43 Fps die Nase denkbar knapp vorne hat, sich in 1440p mit 70 Fps ebenso knapp geschlagen geben muss.

Die gesamte Übersicht der Radeon-Vergleiche. (Bildquelle: Videocardz)

In beiden Fällen sind Upscaling-Lösungen wie DLSS 4 oder FSR 4 nicht berücksichtigt; bei diesen Berechnungen geht es tatsächlich um die native Performance bei aktiviertem Raytracing.

Etwas schwerer gestalten sich an dieser Stelle die Vergleiche zwischen der regulären RX 9070 und der RTX 5070, da auch die Nvidia-GPU noch auf ihren Release (und entsprechend ihren Benchmark) wartet. Angesichts dessen müssen wir uns für eine halbwegs funktionale Einordnung zur RTX 4070 (Super) berufen, mit der sich auch die kommende Blackwell-GPU messen können muss.

Gegenüber der regulären RTX 4070 fehlen der RX 7900 GRE unabhängig der Auflösung in zahlreichen Benchmarks rund 20 Prozentpunkte für einen Gleichstand. Gegenüber der RTX 4070 Super sind es indes rund 40 Prozent.

Mit dem im Bild angegebenen Performanceplus der RX 9070 sollte es die kommende AMD-GPU also zumindest mit der RTX 4070 aufnehmen können; für die Super-Variante wird es indes knapp. Noch deutlicher könnte der Abstand zur RTX 5070 ausfallen.

Der (Miss-)Erfolg der RDNA-4-Generation dürfte sich also weiterhin über den Preis definieren - jetzt kommt ihr ins Spiel: Welche UVP sollte AMD höchstens für die RX 9070 (XT) veranschlagen, um Nvidia in diesem Segment einen Konkurrenzkampf liefern zu können? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!