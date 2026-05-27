Neue iPhone-Funktion soll effektivster Schutz gegen Smartphone-Diebstahl werden

Nach Android soll auch das iPhone einen erweiterten Diebstahlschutz erhalten. (Bildquelle: Mikla, Adobe Stock)

Es ist der Albtraum vieler Smartphone-Besitzer: Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit, und ein Dieb reißt einem das entsperrte Gerät mitten auf der Straße aus der Hand.

Um genau diese Situation zu entschärfen, arbeitet Apple derzeit wohl an einer neuen Sicherheitsfunktion für das iPhone.

In einem aktuellen Bericht beschreibt das Online-Magazin 9to5Mac wie das neue Feature funktionieren soll: Mithilfe von internen Sensoren soll erkannt werden, wenn das Handy aus der Hand ruckartig entwendet wird.

Tritt dieser Fall ein, sperrt sich das Gerät umgehend automatisch, sodass Kriminelle keinen Zugriff auf die sensiblen Daten des Opfers erhalten.

0:58 Apple: Alle Verbesserungen des iPhone 17e in unter einer Minute!

Autoplay

Sensoren und Apple Watch als Diebstahl-Detektoren

Um solch sekundenschnelle Diebstähle zu erkennen, soll das iPhone auf integrierte Hardware zurückgreifen. Die Software wertet dabei Daten des Beschleunigungssensors aus, um typische Bewegungsmuster eines Diebstahls von alltäglichen Bewegungen zu unterscheiden.

Darüber hinaus möchte Apple auch auf die Apple Watch zurückgreifen, sofern sie getragen wird. Wird die Entfernung zwischen iPhone und Apple Watch schnell größer, gilt dies für das System als eindeutiges Alarmsignal für einen Diebstahl, und die automatische Sperrung ist die Folge.

Nach der automatischen Sperrung greift der bereits unterstützte Schutz für gestohlene Geräte. Für wichtige Änderungen, wie das Zurücksetzen des Apple-ID-Passworts, ist dann zusätzlich an unbekannten Orten zwingend eine biometrische Authentifizierung per Face ID oder Touch ID sowie eine einstündige Sicherheitsverzögerung nötig.

Apple hat in den letzten Updates für das iPhone bereits mehrere Anti-Diebstahl-Funktionen eingebaut:

Schutz für gestohlene Geräte: Befindet sich das iPhone nicht an einem vertrauten Ort, erfordern kritische Aktionen eine Authentifizierung. Zudem greift bei Änderungen eine einstündige Sicherheitsverzögerung.

Befindet sich das iPhone nicht an einem vertrauten Ort, erfordern kritische Aktionen eine Authentifizierung. Zudem greift bei Änderungen eine einstündige Sicherheitsverzögerung. Wo ist : Hilft dabei, ein gestohlenes oder verlorenes iPhone wiederzufinden. Kann genutzt werden, um ein iPhone als verloren zu melden, um es zu sperren.

: Hilft dabei, ein gestohlenes oder verlorenes iPhone wiederzufinden. Kann genutzt werden, um ein iPhone als verloren zu melden, um es zu sperren. Inaktivitätsneustart: Nach vier Tagen Sperrung wird ein iPhone automatisch neu gestartet.

Google hat mit Android bereits vorgelegt

Ganz neu ist das geplante Sicherheits-Feature allerdings nicht. Google hat mit der Diebstahlsperre bereits ein fast identisches Feature für Android-Handys eingeführt.

Die Google-Variante nutzt KI, um Sensoren-Daten zu analysieren und den Bildschirm zu sperren, wenn die Analyse zum Schluss kommt, dass das Smartphone gerade gestohlen wurde.

Apple hat das neue Feature bisher nicht offiziell bestätigt. Es ist daher noch unklar, ob und wann es erscheinen wird.