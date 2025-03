RX 9070 (XT): AMD hat vier »Kernpartner« bei Custom-GPUs - MSI ist komplett raus

AMD hat unter den Custom-Herstellern wohl seine Lieblingskinder.

Die AMD Radeon RX 9070 und RX 9070 XT sind seit knapp zwei Wochen auf dem Markt. Seitdem übersteigt die Nachfrage das Angebot deutlich; noch immer sind Modelle zur UVP von 629 respektive 689 Euro äußerst selten.

Der GPU-Hersteller selbst versprach in der Zwischenzeit Besserung, die aber weiter auf sich warten lässt. Wenn diese eintritt, sollten wieder einige Custom-Modelle zur Auswahl stehen - doch nicht alle Hersteller werden von AMD gleich behandelt.

Dies behauptet das »Board Channels«-Forum (via Videocardz) unter Berufung auf Händlerkreise. So unterteilt AMD seine Boardpartner in zwei verschiedene Kategorien:

» Core Partner« : Hierzu zählen Asus, Powercolor, Sapphire und XFX.

: Hierzu zählen Asus, Powercolor, Sapphire und XFX. »Non Core Partner«: Die zweite Gruppe umfasst Acer, Asrock, Gigabyte und Yeston.

Abhängig von der Kategorie sollen die Hersteller unterschiedliche RDNA-4-Chipzahlen von AMD erhalten. Bei den »Core Partner«-Unternehmen sollen dies pro Charge mehrere Tausend Einheiten sein; wie signifikant die geringere Priorität bei den anderen vier Partnern liegt, ist unklar.

Der Blick auf aktuelle Preisvergleiche wie Geizhals gibt indes einen weiteren Hinweis darauf, dass AMD tatsächlich eine solche Unterteilung vornimmt.

So sind zum Zeitpunkt der Artikelveröffentlichung gleich 28 verschiedene Angebote der »Core Partner« zur RX 9070 (XT) gelistet – die »Non Core Partner« können hingegen nur mit acht Varianten dienlich sein.

RX 9070 (XT): Auf MSI-Modelle solltet ihr nicht warten

Wenn ihr in der obigen Listung den GPU-Hersteller MSI vermisst, der zu seinem Custom-Portfolio Modelle wie »Ventus«, »Gaming Trio« oder Suprim X« führt, müsst ihr euch an dieses Gefühl gewöhnen.

Wie das Unternehmen auf Nachfrage von Tom's Hardware erklärt, wird MSI zur aktuellen AMD-Generation überhaupt keine Varianten auf den Markt bringen.

Damit findet eine seit RX 6000 anhaltende Entwicklung bei MSI ihren Höhepunkt:

Zur RX 6000 hatte das Unternehmen noch 45 Custom-Designs auf Lager.

hatte das Unternehmen noch 45 Custom-Designs auf Lager. Schon eine Generation später waren es nur noch vier: MSI brachte zwei Custom-GPUs zur RX 7600 sowie jeweils eine RX 7900 XT und RX 7900 XTX auf den Markt.

Eine Begründung weist die Stellungnahme nicht auf. Die Wortwahl lässt zudem zwischen den Zeilen durchscheinen, dass auch zu einer kommenden RX 9060 (XT) keine weiteren Modelle geplant sind.