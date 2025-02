RX 9070 (XT): AMD-Chefin grenzt den Release-Termin weiter ein - neuer Leak will es genauer wissen

AMD-Chefin Dr. Lisa Su grenzt den Veröffentlichungszeitraum der RX 9070 (XT) weiter ein. Ein neues Gerücht wird hingegen konkreter. (Bildquelle: AMD)

Die AMD Radeon RX 9070 und RX 9070 XT bleiben weiterhin ein Mysterium. Nach der spärlichen Vorstellung auf der CES 2025, die mit einem Mangel an Zeit begründet wurde, hat der Hersteller immerhin bekannt gegeben, dass die RDNA-4-GPUs im März auf den Markt kommen sollen.

AMD-Chefin Dr. Lisa Su wurde im Rahmen des jüngsten Quartalsberichts nun etwas konkreter. So sollen »die ersten Radeon 9070 GPUs« Anfang März in den Handel gelangen. Wie zuvor verspricht Su an dieser Stelle eine bessere Raytracing-Leistung und Unterstützung für KI-gestütztes Upscaling (in Form von FSR 4).

Zeitgleich hatte Su gegenüber den Investoren eine interessante Wortwahl im Hinblick auf die Positionierung der RX 9070 (XT) auf dem Markt parat:

Unser Fokus bei dieser Generation liegt darauf, den umsatzstärksten Teil des Enthusiasten-Marktes mit unserer neuen RDNA 4-Architektur anzusprechen.

RX 9000: AMD will den »Enthusiasten-Markt« ansprechen

Wie das Portal Videocardz an dieser Stelle korrekt anmerkt, hat AMD mehrfach betont, dass mit RDNA 4 keine High-End-Grafikkarten geplant sind. Entsprechend sollte man meinen, dass die Serie rund um RX 9000 eher als »Mainstream«- oder »Performance«-GPUs bezeichnet werden.

Da die AMD-Chefin aber explizit das Wort »Enthusiasten-Markt« erwähnt, das in jüngerer Vergangenheit eher den GPUs in den Sphären der RTX 4090/5090 vorbehalten blieb, könnte das als Fingerzeig verstanden werden, wie viel sich AMD von den neuen Grafikkarten erhofft.

Da im Hinblick auf die konkreten technischen Daten der RX 9070 (XT) aber weiterhin nur Gerüchte umherschwirren, ist eine Einordnung der Aussagen oder der Performance kaum möglich.

»Zuverlässige Quelle«: Uniko-Leak wird konkreter

Zum jetzigen Zeitpunkt müssen wir uns also bis zur Präsentation gedulden, die AMD angeblich Ende Februar zur RX 9070 und der zugehörigen XT-Version abhalten will.

Das chinesische Portal Uniko's Hardware wird an dieser Stelle aber konkreter: Laut einer »zuverlässigen Quelle« soll der Release der RX 9070 (XT) am 6. März 2025 erfolgen. Informationen zum Fall des Testembargos kann der Leak allerdings liefern.