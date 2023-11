19 (!) neue Ryzen-CPUs sind im Anmarsch - aber auf Zen 5 müssen wir weiter warten

AMD bastelt an einer Menge neuer Prozessoren - darunter auch mit 3D-V-Cache.

Intel hat mit der 14. Generation seiner Prozessoren herzlich wenig Bewegung in den Markt gebracht - siehe auch das Video unten. AMD sieht das wohl als Zeichen, in die Vollen zu gehen und wird bereits innerhalb weniger Monate satte 19 neue CPU-Modelle vorstellen.

Dabei handelt es sich sowohl um die ersten Ryzen-8000-CPUs als auch das etwas überraschende Wiederaufleben der 5000X3D-Prozessoren mit 3D-V-Cache.

Neuer Ryzen 5500X3D, 5700X3D und die großen Unbekannten

Zu den wohl beliebtesten Gaming-Prozessoren der vergangenen Jahre zählt der Ryzen 7 5800X3D, der mit unter anderem dem 3D-V-Cache einen ungeahnten Performanceschub in Spielen bringen konnte.

Kein Wunder also, dass AMD diese populäre CPU um neue Optionen erweitert: Dazu zählen der Ryzen 5 5500X3D und Ryzen 7 5700X3D, welche laut einem Leak des Portals »sakhtafzarmag« im ersten Quartal 2024 erscheinen sollen.

Die beiden neuen Prozessoren sollen sich hierbei optimal in das bestehende Portfolio aus Ryzen 7 5800X3D sowie Ryzen 5 5600X3D einreihen. Der szenebekannte Leaker chi11eddog hat auf der vormals als Twitter bekannten Plattform X bereits die vermeintlichen Specs zur Verfügung gestellt, die wir euch in der nachfolgenden Tabelle zusammenfassen.

Cores/Threads Basistakt Boosttakt L3-Cache TDP Ryzen 5 5500X3D 6/12 3,0 GHz 4,0 GHz 96 MB unbekannt Ryzen 5 5600X3D 6/12 3,3 GHz 4,4 GHz 96 MB 105 Watt Ryzen 7 5700X3D 8/16 3,0 GHz 4,1 GHz 96 MB unbekannt Ryzen 7 5800X3D 8/16 3,4 GHz 4,5 GHz 96 MB 105 Watt Der Ryzen 5 5500X3D und Ryzen 7 5700X3D im Vergleich zum bestehenden Portfolio.

Unklar ist, welche Leistungsaufnahme die beiden neuen Ryzen-Prozessoren aufweisen werden. Denkbar ist allerdings insbesondere im Fall des Ryzen 5 5500X3D, dass AMD hier eine TDP von 65 Watt erreichen kann, was die neue CPU zu einem äußerst effizienten Modell erheben würde.

Mögliche Preise sind bisher nicht durchgesickert - sollte aber der eingangs erwähnte Release-Termin stimmen, müssen wir uns bis zu bestätigten Informationen immerhin nicht mehr lange gedulden.

Daneben spricht der Leak von drei weiteren AMD-Prozessoren der Ryzen-5000-Reihe. Dabei handelt es sich um den Ryzen 5 5600GT und 5500GT - das »GT«-Suffix hatte der CPU-Hersteller bislang nicht verwendet, entsprechend sind Anhaltspunkte für mögliche Spezifikationen schwierig.

Einen Hinweis gibt es allerdings, denn das G-Suffix für sich genommen existiert bereits in der Zen-3-Generation; etwa im Ryzen 5 5600G. Dieser fällt in die »Cezanne«-Familie und setzt nebst der erwähnten Zen-3-Architektur auf eine integrierte Vega-Grafikeinheit. Gut möglich, dass der Ryzen 5 5600GT sowie 5500GT in dieselbe Familie fallen.

Zu guter Letzt führt AMD innerhalb dieser Serie auch einen Neural-Prozessor ein: Der »Ryzen 7 5700 NPU« soll über eine namensgebende Neural Processing Unit verfügen, welche insbesondere für KI-Workflows gedacht ist. Weitere technische Daten sind allerdings nicht bekannt, nähere Informationen werden ebenfalls Ende Januar 2024 erwartet.

Ryzen 8000G: Neue APUs in den Startlöchern

Mit Spannung erwartet wird natürlich auch die kommende CPU-Generation von AMD, die aller Voraussicht nach unter der Bezeichnung Ryzen 8000 geführt wird. In diesem Portfolio sind nun insgesamt 14 verschiedene Modelle mitsamt technischer Daten aufgetaucht - um neue Zen-5-Prozessoren geht es hierbei allerdings nicht.

Vielmehr will der sakhtafzarmag-Bericht die Spezifikationen zur 8000G-Reihe erfahren haben, welche als Phoenix-APU auf Zen 4 oder Zen 4c setzt. Hierbei sind vier Hauptmodelle zu nennen, die als Grundlage für die weiteren Abwandlungen dienen:

Kerne/Threads Basistakt Boosttakt TDP Ryzen 3 8300G 4/8 3,45 GHz 4,9 GHz 65 Watt Ryzen 5 8500G 6/12 3,55 GHz 5 GHz 65 Watt Ryzen 5 8600G 6/12 4,35 GHz 5 GHz 65 Watt Ryzen 7 8700G 8/16 4,2 GHz 5,1 GHz 65 Watt Die kolportierten Specs der 8000G-CPUs.

Die genannten Prozessoren wurden gewissermaßen bereits bestätigt, denn unter anderem Mainboard-Hersteller Gigabyte hat mit AGESA ComboAM5PI 1.1.0.0 eine neue Beta-Firmware angekündigt, die für AM5-APUs gedacht ist.

In diesem Kontext erklärte Gigabyte auch, dass die kommende AM5-APU der nächsten Generation 2024 auf den Markt kommen wird. Als wahrscheinlich gilt hier eine Vorstellung zur CES 2024, die vom 9. bis zum 12. Januar 2024 in Las Vegas stattfindet.

Neben den 8000G-Prozessoren wird das Portfolio um weitere Derivate erweitert. Hierzu zählen Modelle mit »GE«-Suffix, die sich primär durch eine geringere Leistungsaufnahme von 35 Watt auszeichnen - das »E« im Namen steht hier wohl für Effizienz.

An der Anzahl an Kernen und Threads soll sich indes im Vergleich zwischen G- und GE-CPUs nichts ändern, wohl aber am Basistakt, der in allen Fällen um etwa 100 Megahertz kleiner ausfallen soll. Auffällig ist zudem, dass der Ryzen 5 8600G sowie Ryzen 7 8700G aus ungeklärten Gründen auf ein solches GE-Modell verzichtet.

Zudem gesellt sich zu jeder CPU ein »PRO«-Modell, welches für Business- und Workstation-Kunden gedacht sein soll, anhand der vermeintlichen technischen Daten aber zumindest keinerlei Unterschiede aufweist.

Hier werden wiederum GE-Varianten zum Ryzen 5 PRO 8600G und Ryzen 7 PRO 8700G gelistet - das Namenschaos erinnert in Teilen an Intels neues Namensschema:

Damit plant AMD insgesamt 14 Neuvorstellungen zur Ryzen-8000G-Reihe, die sich wie folgt gliedern:

Ryzen 3 8300G / 8300GE / PRO 8300G / PRO 8300GE

Ryzen 5 8500G / 8500GE / PRO 8500G / PRO 8500GE

Ryzen 5 8600G / PRO 8600G / PRO 8600GE

Ryzen 7 8700G / PRO 8700G / PRO 8700GE

Zusammen mit den fünf neuen Ryzen-5000-Prozessoren scheint AMD also einiges für das erste Quartal 2024 vorzuhaben.

Die genannten CPUs dürften auch eine Art Überleitung zur kommenden Zen-5-Generation darstellen - angeblich ab Mitte 2024 will AMD mit dem Ryzen 9 8950X und weiteren Prozessoren Intel den Rang ablaufen.

Die genannten CPUs dürften auch eine Art Überleitung zur kommenden Zen-5-Generation darstellen - angeblich ab Mitte 2024 will AMD mit dem Ryzen 9 8950X und weiteren Prozessoren Intel den Rang ablaufen.