Hitzeschäden bei Ryzen 7000: Wer eine aktuelle AMD-CPU besitzt, sollte jetzt dringend handeln

AMDs Ryzen-CPUs haben offenbar ein Hitzeproblem.

Wer einen aktuellen Prozessor aus der Ryzen 7000-Serie sein Eigen nennt, sollte sicherheitshalber handeln.

Denn sowohl die Hauptserie als auch die auf Gaming ausgelegten Ryzen 7000X3D-CPUs laufen aktuell wohl Gefahr, sich durch Hitzeentwicklung selbst zu zerstören.

Glücklicherweise gibt es einen vergleichsweise einfachen Weg, sich vor dem Problem zu schützen: Ein BIOS-Update bannt die Gefahr.

Nutzer melden Hitzeprobleme bei Ryzen 7000

Erstmals aufgetaucht ist die Problematik in einem Reddit-Beitrag des Nutzers u/Speedrookie. Dieser teilte ein Bild seines Ryzen 7800X3D mit einem großen Brandfleck in der Mitte des Prozessors.

Durch die Hitze sei laut ihm nicht nur die CPU, sondern auch das Mainboard zerstört worden. Wie der Nutzer außerdem mitteilt, reagierten AMD und Asus schnell und sorgten für Hardware-Ersatz.

Die zerstörten Komponenten kaufte der Youtube-Kanal Gamersnexus. In den kommenden Tagen bis Wochen ist dort also ein Video zu erwarten, das sich mit den genauen Details des Vorfalls auseinandersetzt.

Allerdings scheint es sich bei dem Vorfall nicht um einen Einzelfall zu handeln. Laut Igor's Lab betrifft das Problem nicht nur gewisse AM5-Mainboards von Asus, sondern auch Modelle der Hersteller Gigabyte und ASRock. Und laut Youtuber der8auer können alle Desktop-Prozessoren der Ryzen 7000-Serie Opfer der Hitzeentwicklung werden.

Zumindest Nutzer von Asus- und MSI-Mainboards dürfen allerdings aufatmen. Beide Hersteller haben bereits BIOS-Updates veröffentlicht und die fehlerhaften Versionen entfernt.

So teilt Asus-Manager Rajinder Gill mit:

Die am Freitag veröffentlichten EFI-Updates enthalten einige spezielle thermische Überwachungsmechanismen, die wir implementiert haben, um die Boards und CPUs zu schützen. Wir haben ältere BIOSe aus diesem Grund entfernt und auch, weil die manuelle Vcore-Kontrolle bei früheren Builds verfügbar war. Wir arbeiten auch mit AMD an der Definition neuer Regeln für AMD EXPO und SoC-Spannung. Wir werden so schnell wie möglich neue Updates dafür herausgeben. Bitte haben Sie Geduld mit uns.

Wer auf die oben genannte Hardware-Kombination setzt, sollte daher sicherheitshalber ein BIOS-Update durchführen.

Jetzt seid ihr an der Reihe! Seid ihr von den Hitzeproblemen betroffen? Oder könnte es euch in Zukunft aufgrund eurer verbauten Hardware ebenfalls erwischen? Habt ihr das BIOS-Update bereits eingespielt? Und wie findet ihr die Reaktion der Hersteller? Wir freuen uns auf eure rege und sachliche Diskussion in den Kommentaren!