Leak liefert Hinweis für günstige Steam Deck-Alternativen mit ähnlicher Leistung und SteamOS

Der Lenovo Legion Go S wird der erste Gaming-Handheld mit SteamOS sein, der nicht von Valve stammt. Ein neuer Leak gibt Hinweise dafür, dass noch mehr – und vor allem günstige – Geräte geplant sein könnten. (Bildquelle: Lenovo)

Ein neuer Leak deutet darauf hin, dass in Zukunft Gaming-Handhelds erscheinen könnten, die dieselbe oder eine ähnliche APU haben werden wie das Steam Deck.

Darum ist das wichtig: Sollte dieser Leak zutreffen, könnte das bedeuten, dass noch mehr günstige Handhelds mit SteamOS in Zukunft erscheinen könnten. Diese wären direkte Alternativen zum Steam Deck.

Im Detail: Die AMD Ryzen Z2-Serie an Prozessoren wurde für zukünftige Gaming-Handhelds entwickelt und inzwischen gibt es mehr Varianten von diesem Chip, als Geräte, die sie einsetzen:

AMD Ryzen Z2 (Hawkpoint-Architektur)

AMD Ryzen Z2 Go (Rembrandt-Architektur)

AMD Ryzen Z2 Extreme (Strix Point-Architektur)

Der einzige verfügbare Handheld auf dem Markt mit einem dieser APUs ist im Moment der Lenovo Legion Go S. Darüber hinaus soll noch in diesem Jahr der Lenovo Legion Go 2 mit dem Ryzen Z2 Extreme erscheinen. Es ist außerdem wahrscheinlich, dass die nächsten Handhelds von Asus auch die Ryzen Z2-APUs einsetzen werden.

Leak deutet auf zwei weitere SKUs: Der Hardware-Leaker Hoang Anh Phu hat Anfang des Monats kolportiert, dass zwei weitere SKUs geplant sein sollen:

AMD Ryzen Z2 A

AMD Ryzen AI Z2 Extreme

Bei letzterem könnte es sich um den Ryzen Z2 Extreme mit einer zusätzlichen NPU für KI-Prozesse handeln. Interessant ist eine neue Information zum Ryzen Z2 A.

Laut Phu soll es sich hierbei um eine APU auf Basis der Van Gogh-APU des Steam Decks handeln. Diese besitzt vier Zen 2-Kerne mit 8 CUs mit RDNA2-Architektur.

Mehr zum Thema: Die besten Gaming-Handhelds für PC-Spiele: Welches Gerät zu euch passt

Was das bedeuten könnte: Weil die Van Gogh-APU speziell für das Steam Deck mit SteamOS entwickelt wurde, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass zukünftige Gaming-Handhelds mit einem Ryzen Z2 A-Prozessor auch SteamOS installiert haben werden. Diese könnten sich als günstige Alternative gegenüber anderen Handhelds platzieren, die schnellere Ryzen Z2-Chips verwenden – vorausgesetzt an diesem Leak ist etwas dran.

Würdet ihr euch mehr Gaming-Handhelds mit SteamOS wünschen oder greift ihr lieber zum Steam Deck? Oder sind euch Geräte mit Windows lieber? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!