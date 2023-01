Wenn Samsung so mit der Fold-Reihe weitermacht, bringen selbst die coolsten Verbesserungen nichts

Es ist vermutlich noch über ein halbes Jahr bis zur Vorstellung der neuen Foldable-Generation aus dem Hause Samsung. Aber schon jetzt tauchen im Netz die ersten Gerüchte auf, die auf signifikante Verbesserungen hoffen lassen.

So sehr mich die vermeintlichen Änderungen am Falt-Handy positiv stimmen, schaue ich trotzdem mit großer Sorge auf die kommende Generation. Denn solange der Faktor »Preis« nicht endlich angepackt wird, bleiben Foldables eine Nische - zumindest in meiner Wahrnehmung.

Unseren Test zum Fold 4 könnt ihr im Übrigen hier nachlesen:

Samsung Z Fold 4 im Test Ein einzigartiges Handy, aber alles andere als perfekt

Samsung Fold 5 - Der Falz soll nahezu verschwinden

Einer der größten Kritikpunkte an Falt-Smartphones ist der Falz - also der Knick - in der Mitte des Handys. Je nach Blickwinkel sticht die Falte deutlich hervor und viele Interessierte stören sich daran. In unserer Redaktion höre ich es immer wieder: »Wenn doch der Knick nicht wäre!«.

Einerseits kann ich das gut nachvollziehen. Auf der anderen Seite nimmt man diesen Umstand im Alltag mit der Zeit nicht mehr wahr. Mit dem Fold 5 soll Samsung das Problem aber troztdem (fast) aus der Welt schaffen, wie die Webseite Naver berichtet. Mit einem überarbeiteten Scharnier, das einer »Tropfenform« ähnelt, wird der Knick deutlich subtiler.

Ebenfalls will man mit dieser Bauweise eine höhere Langlebigkeit erzielen. Auch wenn die Falte mich persönlich wenig stört, sind derartige Verbesserungen ein wichtiger Schritt.

Patrick Schneider Unser Autor Patrick konnte bereits einige Modelle der Fold-Reihe in den Händen halten. In den letzten zwei Jahren herrschte auch in diesem Bereich der Smartphones wenig Innovation. Die bisherigen Verbesserungen sind zwar zu sehen und fühlen sich richtig an, aber wiegen seiner Meinung nach noch lange nicht die hohen Anschaffungskosten auf. Daher ist Patrick vorsichtig optimistisch, was die neue Fold-Reihe im Jahr 2023 betrifft.

Samsung Fold 5 endlich mit S Pen-Support?

Die Note-Serie wurde von Samsung zum Leid vieler Fans abgeschafft. Mit dem S22 Ultra erhielt der beliebte S Pen endlich wieder Einzug, wenn auch nur in der S-Reihe.

Neben dem größten Handschmeichler - dem S22 Ultra - bietet sich nur noch das Fold für einen integrierten S Pen an. Bisher scheint es für Samsung allerdings ein Problem gewesen zu sein, den Stift geschickt in das Gehäuse zu integrieren.

Ich kann das gut nachvollziehen, denn das Fold 4 ist eingeklappt bereits ein Brocken - und mit Hülle nochmal deutlich dicker. Wo soll da noch ein Eingabestift hinein, ohne das Gehäuse größer werden zu lassen? Laut der Webseite The Pixel soll es aber mit dem kommenden Fold 5 soweit sein.

Auch wenn ich mich über die Integration des S Pen freue, rechne ich nicht mit einem kleineren Gehäuse beim Fold 5 - falls sich das Gerücht bewahrheiten sollte.

Das Fold 5 mit der 108-Megapixel-Kamera des S22 Ultra

Kameras in Falt-Smartphones hängen herkömmlichen Smartphones noch hinterher. Sie machen keine schlechten Fotos, aber die verbaute Hardware ist nicht auf Flaggschiff-Niveau. Das muss man angesichts des hohen Preises erst einmal verdauen.

Laut den oben verlinkten Leaks soll das Fold 5 über die 108-Megapixel-Hauptkamera verfügen, die auch im S22 Ultra verbaut ist. Die Telelinse soll dagegen mit einem 2x-Zoom samt 64 Megapixel auftrumpfen. Die Ultra-Weitwinkel-Kamera bleibt bei 12 Megapixel.

Auf dem Papier sind das natürlich Verbesserungen gegenüber dem aktuellen Modell. Wie sich diese Optimierung im Alltag bewährt, müssen aber erst Tests respektive Vergleichsbilder zeigen. Im Kamera-Bereich bin ich vorsichtig optimistisch - mehr ist nicht immer besser.

Ohne Preissenkung sind diese Verbesserungen wenig(er) Wert

Die Zwischenüberschrift mag hart formuliert sein, aber ich verliere von Jahr zu Jahr den Glauben an Falt-Smartphones. Sie können noch so cool sein und die sinnvollsten Verbesserungen erhalten, die man sich als Smartphone-Enthusiast vorstellen kann.

Aber ohne einen vertretbaren Preis wandern weniger Modelle über die Ladentheke und Foldables bleiben für die breite Masse uninteressant. Ein erneuter Preis von rund 1.800 Euro (UVP) ist in diesem Jahr auch mit den Verbesserungen nicht zu rechtfertigen.

Samsung muss diese Stellschraube hart angehen, damit das Fold 5 für potenzielle Käufer attraktiv wird. Immerhin gibt es im chinesischen Raum starke Konkurrenz, die in Europa Boden fassen könnte. Der erste Hersteller, der einen bezahlbaren Preis für Falt-Smartphones dieser Art aufruft, setzt in diesem Bereich einen neuen Maßstab.

Was hält euch außer dem Preis vom Kauf dieser Art von Smartphones ab? Welche Verbesserungen müssen Hersteller wie Samsung schnellstmöglich angehen, damit Foldables keine Nische mehr bleiben? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!