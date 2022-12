Oppo Find N2: Das neue Falt-Handy könnte hierzulande für Wirbel sorgen, aber der Release bleibt unklar

Die Auswahl an faltbaren Smartphones ist hier in Deutschland nicht gerade vielfältig. Der Smartphone-Hersteller Samsung macht es sich hierzulande mit seinen neuesten Ablegern, dem Z Fold 4 und Z Flip 4, unter wenig Konkurrenz sehr bequem. Abseits des südkoreanischen Herstellers wird es schon mau. Eine der größeren Schwierigkeiten, die wie bereits in diesem Artikel beschrieben haben:

Ihr möchtet ein faltbares Handy kaufen? Seid euch dieser 7 Probleme bewusst

Im asiatischen Markt sieht die Vielfalt schon weit besser aus. Oppo präsentierte vor kurzem sein neues faltbares Handy, das Oppo Find N2. Bisher ist der Release allerdings nur für China geplant. Was das Smartphone so besonders macht, erfahrt ihr im Folgenden.

Das ist das Oppo Find N2

Betriebssystem Color OS 13 auf Basis von Android 13 Display Außen: 120 Hertz, 5,5 Zoll (AMOLED)

Innen: 120 Hertz, 7,1 Zoll (LTPO-AMOLED) Abmessungen Geschlossen: 132 mm × 140 mm × 7,4 mm

Offen: 132 mm x 72 mm x 14 mm Prozessor Snapdragon 8+ Gen 1 Kameras 50-Megapixel-Hauptkamera (f/1.8)

48-Megapixel-Ultra-Weitwinnkelkamera (f/2.2)

32-Megapixel-Telekamera (f.2.0)

32-Megapixel-Sefliekamera (Außen und Innen) Speichervariationen 12 Gbyte RAM und 256 Gbyte Speicher

16 Gbyte Ram und 512 Gbyte Speicher Akku 4.520 mAh

67 Watt-Ladeleistung, kein kabelloses Laden möglich Preis Noch nicht bekannt

Wie bereits beschrieben, handelt es sich beim Find N2 um einen faltbaren Ableger der 2. Generation. Aufgrund der Bauweise steht es in Konkurrenz zum Z Fold 4 von Samsung.

Optisch teilt es mit dem Kontrahenten allerdings nur wenige Ähnlichkeiten. Das liegt vor allem am Formfaktor, sowohl beim Aufklappen als auch beim Zuklappen. Mit 5,5 Zoll ist das Außendisplay fast so klein wie das iPhone 12 Mini respektive 13 Mini, oder das Google Pixel 4a.

Das größere Innendisplay ist mit 7,1 Zoll schon etwas ausladender. Beide Bildschirme haben eine Bildwiederholrate von 120 Hertz, das Innere sogar auf Basis der LTPO-Technologie und es drosselt die Bildrate dynamisch auf bis zu 1 Hertz herunter.

Was das faltbare Smartphone abgesehen vom Formfaktor einzigartig macht? Mit einem Gewicht von rund 233 Gramm ist es eines der leichtesten Foldables überhaupt. Zum Vergleich: Das Z Fold 4 von Samsung bringt 263 Gramm auf die Wage. Ein iPhone 14 Pro Max wiegt 240 Gramm. Zum Teil hängt das niedrigere Gewicht vermutlich mit dem kleineren Formfaktor des Geräts zusammen.

Das wohl noch wichtigere positive Merkmal: Die Falz in der Mitte des Bildschirms, wenn ihr das Handy aufklappt. Laut der Webseite von XDA soll der Knick weder sichtbar noch spürbar sein.

Ein Umstand, mit dem andere Hersteller zu kämpfen haben und der bis heute einen Störfaktor für potenzielle Käufer darstellt. Dafür trumpft das Fold 4 mit einer Wasserbeständigkeit gemäß IPX8 auf. Ein Merkmal, das bei vielen Handys dieser Art schmerzlich fehlt.

Für ordentlich Rechenpower sorgt der Snapdragon 8+ Gen 1, der aktuell beste SoC für Android-Geräte. Abgelöst wird der Chip bereits im nächsten Frühjahr vom Nachfolger, dem Snapdragon 8+ Gen 2. Xiaomis 13er-Reihe wird diesen Prozessor als eine der ersten verbaut bekommen.

Gute Nachrichten für alle Samsung-Enthusiasten: Die S23-Reihe soll 2023 ebenfalls in den Genuss des leistungsstarken Chips kommen. Der südkoreanische Hersteller verzichtet hierzulande damit zum ersten Mal auf den hauseigenen Exynos-Prozessor - zumindest bei der S-Reihe.

Der Akku des Find N2 ist mit einer Kapazität von 4.520 mAh ausgestattet und mit einer Geschwindigkeit von 67 Watt kann das Smartphone wieder mit Strom versorgt werden. Auf kabelloses Laden müsst ihr beim Oppo-Foldable allerdings verzichten.

Was für ein Betriebssystem ist vorinstalliert? Standardmäßig läuft Android 13 mit Color OS 13 auf dem Smartphone. Zur Seite stehen dem System 12 GByte RAM sowie 256 GByte respektive 512 GByte UFS 3.1 -Speicher.

Bei den Kameras setzt Oppo auf ein Triple-Setup auf der Rückseite des Handys. Die Hauptkamera löst mit 50 Megapixel auf bei einer Blende von f/1.8. Typischerweise gesellt sich ein Sensor für Ultraweitwinkel-Aufnahmen dazu mit einer Auflösung von 48 Megapixeln (f/2.2). Die 2x-Teezoom-Kamera kommt auf 32 Megapixel (f2.0).

Auf jedem der beiden Displays verbaut der Hersteller eine Selfie-Kamera mit 32 Megapixeln. In Kooperation mit dem schweizer Kamerahersteller Hasselblad werden die Kameralinsen softwareseitig unterstützt und sollen damit von einer besseren Farbkalibrierung sowie der 10-Bit-RAW-Untestützung profitieren.

Wir hoffen, euch die Aufnahmen noch in einem ausführlichen Review präsentieren zu dürfen. Wie aber in der Einleitung angedeutet, gilt es abzuwarten, ob das Smartphone überhaupt nach Europa kommt.

Angeboten wird es mit 16 GByte-RAM und 512 GByte Speicher für umgerechnet 1.215 Euro. Über diverse Import-Seiten wird das Smartphone für rund 100 Euro mehr angeboten. Preislich liegt das Find N2 daher deutlich unter dem Fold 4 mit einer UVP von 1.800 Euro. Der Straßenpreis des Samsung-Foldables ist inzwischen aber klar geringer.

Warum kommt das Oppo Find N2 vielleicht nicht nach Deutschland?

Derzeit ist der Release des Flaggschiffs nur für den chinesischen Markt geplant. Ob und wann das Gerät überhaupt nach Deutschland kommt, ist mehr als fraglich.

Nach einem Rechtsspruch des Münchner Landgerichts verletzt Oppo zwei Nokia-Patente hinsichtlich der 4G- und 5G-Module und es wurde ein Verkaufs- und Marketingverbot erlassen. Der Hersteller des Find N2 ist nicht bereit, die geforderte Summe an Nokia für die beiden Lizenzen abzutreten.

Meinung des Autors: Ein Release des Oppo Find N2 wäre hierzulande möglicherweise ein Gamechanger, wenn der Preis stimmt. Bisher ist das Line-up dieser Smartphones viel zu klein und die Preise noch immer exorbitant. Das Foldable des chinesischen Herstellers wird zwar die 1.000-Euro-Marke nicht unterbieten, aber zumindest den Konkurrenten Samsung den Kampf ansagen. Auch wenn das Fold 4 ein insgesamt leistungsstarkes und vielseitiges Gadget ist, so sind die Änderungen im Vergleich zum Vorgänger doch geringer ausgefallen. Und wie sagt man so schön: Konkurrenz belebt das Geschäft.

Apropos Hoffnung: Möglicherweise ergibt sich in der Zukunft eine signifikante Verbesserung für Brillenträger. Was es mit den neuartigen Gläsern auf sich hat, erfahrt ihr im folgenden Artikel:

Was haltet ihr vom Find N2? Sehnt ihr euch nach mehr Auswahl im faltbaren Smartphone-Bereich oder haltet ihr ohnehin Abstand von diesen Gadgets? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!