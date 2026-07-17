Update-Aus bei Samsung: Für 4 Galaxy-Handys gibt es ab sofort nicht einmal mehr Sicherheits-Updates

Auch das Galaxy A52 erhält keine Updates mehr. (Bildquelle: Samsung)

Vier Jahre lang waren sie zuverlässige Begleiter im Alltag, doch nun schickt Samsung gleich vier seiner Galaxy-Smartphones endgültig in den Software-Ruhestand.

Wie aus der aktuellen Übersicht auf der offiziellen Herstellerseite hervorgeht, stellt der südkoreanische Konzern ab sofort den kompletten Update-Support für die im Jahr 2021 erschienenen Modelle Galaxy A03s, Galaxy A52s, Galaxy F42 5G und Galaxy M32 5G ein.

Auch wenn die Handys keine Updates mehr erhalten, werden sie im Alltag weiter funktionieren. Allerdings bekommen sie keine Sicherheitsupdates mehr von Samsung spendiert, was Malware und Cyberangriffe begünstigen kann.

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Diese vier Modelle stehen auf der Streichliste

Konkret handelt es sich um Geräte, die Samsung zwischen August und September 2021 auf den Markt gebracht hat. Samsung hatte damals versprochen, die Smartphones für einen Zeitraum von vier Jahren mit Updates zu versorgen.

Da die Frist nun abgelaufen ist, endet der Support für die folgenden Modelle:

Samsung Galaxy A52s

Samsung Galaxy A03s

Samsung Galaxy M32 5G

Samsung Galaxy F42 5G

Was bedeutet das Support-Ende in der Praxis?

Upgrades auf aktuelle Android-Versionen haben die betroffenen Modelle schon seit einiger Zeit nicht mehr erhalten. Bisher hat Samsung die Smartphones in regelmäßigen Abständen mit Sicherheitsupdates versorgt. Genau das fällt jetzt auch weg.

Die Handys werden deshalb nicht den Dienst verweigern. Die meisten Funktionen und Apps werden erst einmal weiter funktionieren.

Allerdings bedeuten fehlende Sicherheitsupdates, dass Besitzer im Alltag Vorsicht walten lassen sollten. Mit jedem Monat ohne Updates wird das System anfälliger für Viren, Trojaner und andere Angriffe. Besonders bei sensiblen Anwendungen kann die Weiternutzung zu einem Risiko werden.

Zudem kann es passieren, dass bestimmte Apps nach einer Zeit auf den Smartphones nicht mehr laufen werden, weil das System als unsicher eingestuft wird.

Zeit für ein Upgrade: Welche Alternativen gibt es?

Samsung veröffentlicht jedes Jahr neue Modelle seiner Smartphone-Reihen. So gibt es für Galaxy A52-Besitzer die Möglichkeit, auf das aktuelle Modell A57 oder das letztjährige A56 zu wechseln. Was sich hier mehr lohnt, hat Linh in einem Vergleich herausgestellt.

Auch für Besitzer des Einsteigermodells Galaxy A03 gibt es diese Optionen. Neben dem aktuellen Galaxy A07 ist auch hier das Galaxy A06 vom letzten Jahr eine Möglichkeit, auf ein aktuelles Smartphone umzusteigen.

Für die beiden anderen Modelle gibt es diese Optionen:

Samsung Galaxy M32 5G : Samsung M36 5G ist aktuell. Dieses Jahr soll zudem das M37 herauskommen.

: Samsung M36 5G ist aktuell. Dieses Jahr soll zudem das M37 herauskommen. Samsung Galaxy F42 5G: Samsung F46 5G ist das aktuelle Modell, die Serie wird in Deutschland aber nicht vertrieben.

Ein wichtiger Vorteil im Samsung-Ökosystem zu bleiben: Der Handy-Wechsel geht in der Regel zügig vonstatten und viele Daten können direkt übernommen werden.