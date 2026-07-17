Aufploppende Nachrichten in WhatsApp: Wie ihr die neuen Animationen wieder abschalten könnt

WhatsApp hat neue Animationen eingeführt. (Bild: Aleksei - stock.adobe.com)

WhatsApp ist nach wie vor der meistgenutzte Messenger in Deutschland. Jetzt hat Meta offenbar ein neues Update an einige User ausgerollt, das die Darstellung der Chats verändert.

Die Reaktionen fallen bisher eher negativ aus, die neuen Animationen können aber auch ganz einfach abgeschaltet werden.

WhatsApp bringt neue Animationen

WhatsApp ist in Deutschland noch immer eine der meistgenutzten Anwendungen und gewissermaßen für viele der »Standard«, um mit anderen in Kontakt zu bleiben. Änderungen am Design oder der Funktionsweise werden dabei oft kritisch betrachtet und eher abgelehnt.

Ein neues Update sorgt jetzt ebenfalls für Kritik. Wie etwa eine TikTok-Nutzerin erzählt, »ploppen« eigene Nachrichten bei ihr jetzt im Chat auf, anstatt einfach vom Tippfeld nach oben zu »rutschen«:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von TikTok, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. TikTok-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von TikTok angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum TikTok-Inhalt

Sie selbst fragt sich in dem Video, warum es so eine Änderung überhaupt braucht, und zeigt sich eher weniger begeistert von den neuen Animationen, da diese beim Tippen ablenken würden. In den Kommentaren schließen sich einige Nutzer dieser Meinung an.

0:55 So erstellt ihr einen Sticker auf WhatsApp in unter 60 Sekunden

Autoplay

Dabei ist aber unklar, auf welchen Geräten das Feature überhaupt verfügbar ist. Beim Autor dieser Zeilen ist es etwa auch nach dem Herunterladen des neuesten Updates nicht integriert. Möglicherweise werden Apple-Geräte zuerst bedient.

Die User in den Kommentaren haben aber auch schon herausgefunden, wie sich die neuen Animationen wieder abschalten lassen. Falls ihr sie also auch schon habt und sie euch nicht gefallen, werdet ihr sie folgendermaßen wieder los:

Geht auf »Einstellungen«

Navigiert dort zu »Darstellung«

Tippt hier auf den Punkt »Animationen«

Jetzt solltet ihr den Haken bei »Nachrichten« entfernen können

Es gibt mehr als WhatsApp: Stimmt ab, welcher Messenger euer Favorit ist

Vielleicht gefällt euch die neue Darstellung aber ja auch, dann könnt ihr sie natürlich auch einfach eingeschaltet lassen. Manchmal braucht es einfach ein bisschen, bis man sich an solche Neuerungen gewöhnt hat. Dann will man sie aber oft gar nicht mehr missen. Eventuell verhält es sich mit den »aufploppenden« WhatsApp-Nachrichten ja ganz genauso.