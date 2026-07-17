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Hauptdarsteller schwer verletzt: Die Amazon-Serie zu God of War wird gerade von einem massiven Rückschlag geplagt

Die Rolle von Kratos muss jetzt neu besetzt werden.

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Vali Aschenbrenner
17.07.2026 | 09:12 Uhr

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Ryan Hurst kann nicht länger Kratos für die TV-Serie zu God of War spielen. Bildquelle: Amazon MGM Studios Ryan Hurst kann nicht länger Kratos für die TV-Serie zu God of War spielen. Bildquelle: Amazon MGM Studios

Die Amazon-Serie zu God of War wurde gerade von einem massiven Rückschlag getroffen: Weil sich mit Ryan Hurst ausgerechnet der Hauptdarsteller beim Dreh schwer verletzt hat, muss sich die Produktion auf die Suche nach einem neuen Kratos begeben.

Schuld ist ein Bizepsriss, den sich der 50-jährige Schauspieler bei einem Stunt zuzog. Seitdem wurde Hurst bereits operiert, die Genesungszeit einer solchen Verletzung beträgt aber in der Regel vier bis sechs Monate. Bis er zu voller Stärke zurückfindet, dürfte es sogar mindestens ein Jahr dauern (via Wikipedia).

Wie es nach Ryan Hursts Verletzung mit God of War weitergeht

Solange kann Amazon nicht warten, um die Dreharbeiten von God of War fortzusetzen. Während die Produktion aktuell auf Eis liegt, soll bis Mitte August ein neuer Drehplan stehen, um bis Oktober wieder volle Fahrt aufzunehmen.

Bis dahin muss natürlich ein neuer Kratos-Darsteller gefunden werden, der sich an die Seite von Callum Vinson als Sohnemann Atreus stellt. Dabei ist davon auszugehen, dass es ebenfalls zu umfangreichen Nachdrehs kommt: God of War startete bereits im Februar 2026 seine Produktion, wobei Hurst in zahlreichen Szenen vor der Kamera stand.

Die Entwicklung dürfte sich außerdem massiv auf den Release-Plan für die Serie auswirken: Konnte man zuvor noch mit einer Veröffentlichung im Jahr 2027 rechnen, dürfte es jetzt allerfrühestens 2028 soweit sein.

Wer nun als neuer Darsteller für Kratos in Frage kommt, ist aktuell nicht bekannt.

Video starten 15:57 Laufey geht zurück zum alten God of War - zumindest ein bisschen

Für Ryan Hurst ist diese Entwicklung natürlich besonders bitter. Bei Kratos handelt es sich um die bislang größte Rolle des Schauspielers, der vor allem für Rollen in Sons of Anarchy, The Walking Dead oder zuletzt The Odyssey bekannt ist. Im Videospiel God of War Ragnarök trat er sogar via Motion-Capturing-Performance als Thor auf.

Für seinen Auftritt als Kratos hatte Hurst monatelang trainiert und laut Deadline fast 20 Kilogramm an Muskelmasse zugelegt.

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Als Showrunner, Drehbuchautor und Produzent der Amazon-Serie zu God of War ist Ronald D. Moore (Battlestar Galactica, Outlander, Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert) verantwortlich. Zum übrigen Cast zählen Darstellerinnen und Darsteller wie Alastair Duncan als Mimir, Mandy Patinkin als Odin, Ólafur Darri Ólafsson als Thor, Max Parker als Heimdall, Teresa Palmer als Sif und Ed Skrein als Baldur.

Mehr dazu könnt ihr unter den Links oben nachlesen.

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