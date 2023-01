Neues Handy aus Samsungs beliebtester Reihe behebt 2023, was man letztes Jahr verbockt hat

Bei Samsung dreht sich gerade alles um das neue Galaxy S23. Das ist verständlich, denn schließlich soll das neue Flaggschiff bereits morgen vorgestellt werden.

Etwas abseits des Rampenlichts steht jedoch der wahre Star des Samsung-Portfolios: die günstigere A-Serie. Denn Samsung-Handys wie das Galaxy A52s oder das 2022 erschienene Galaxy A53 gehören zu den meistverkauften Smartphones überhaupt.

Mit der Galaxy A54 sollen die beliebten Mittelklasse-Handys auch 2023 einen neuen Ableger erhalten. Und gerade mal einen Tag vor dem großen Samsung-Event, auf dem die A-Serie voraussichtlich keine Rolle spielen wird, gibt es neue Infos.

Das A54 bekommt, was dem A53 fehlte

Die Informationen stammen dabei weder von Samsung selbst, noch von einem der bekannten Smartphone-Leaker. Stattdessen finden sich die Spezifikationen in einer Zertifizierung der US-Funkbehörde ECC, wie Notebookcheck berichtet.

Und laut der können wir nun ziemlich genau sagen, was sich beim Galaxy A54 in Sachen Akku, Wi-Fi und NFC tun wird.

So soll das Samsung Galaxy A54 mit einem 4.905 mAh starken Akku ausgeliefert werden, was ungefähr dem als 5.000 mAh vermarkteten Akku des A53 entspricht. Erneut wird es für die A-Serie kein kabelloses Laden geben. Und über den USB-C-Anschluss sind bis zu 25 Watt Ladeleistung möglich.

Eine fragwürdige Entscheidung des Galaxy A53 will Samsung 2023 offenbar rückgängig machen. Denn im vergangenen Jahr erschien das Mittelklasse-Smartphone sowohl ohne Kopfhörer-Klinke als auch ohne Wi-Fi 6. Während ersteres weiterhin durch Abwesenheit glänzt, soll zumindest der schnellere Wi-Fi-Standard mit dem A54 wiederkommen.

Einige auf dieser Seite eingebaute Links sind Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhält GameStar je nach Anbieter eine kleine Provision ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.

Möglich gemacht wird das durch ein Upgrade des Prozessors. Zwar kommt beim Galaxy A54 noch immer ein hauseigener Exynos-Prozessor zum Einsatz, wie man sie beim Galaxy S23 offenbar in den Ruhestand schicken wird. Aber anstelle des Exynos 1280 wird beim A54 ein Exynos 1380 verbaut - und der unterstützt Wi-Fi 6, wenn auch nicht den aktuellen Standard Wi-Fi 6E.

Weitere Leaks, die bereits seit einiger Zeit im Netz zu finden sind, bescheinigen ebenjenem Prozessor eine deutlich stärkere Multi-Core-Leistung als seinem Vorgänger. Außerdem soll das Galaxy A54 etwas kleiner werden als sein Vorgänger und sich beim Design stark an das morgen vorgestellte S23 anpassen.

Änderungen hat Samsung also allemal geplant. Und mit Wi-Fi 6 scheint man auch eine der wenigen Scharten des Galaxy A53 ausbügeln zu wollen. Aber reicht das, um sich dieses Jahr erneut den Podestplatz in der heftig umkämpften Mittelklasse sichern zu können?

Die Android-Mittelklasse rüstet sich zum Duell

Wer dieses Jahr ein günstiges, neues iPhone sucht, schaut vermutlich in die Röhre. Denn sowohl ein iPhone Mini als auch ein iPhone SE soll es 2023 nicht geben. Auf dem Android-Markt scheint die Mittelklasse aber hart umkämpft zu bleiben.

Denn gleich mehrere Unternehmen - auch abseits der gewohnten Produkt-Flut chinesischer Hersteller - scheinen es ernst zu meinen.

Da wäre etwa Google mit dem Pixel 7a. Mit dem Pixel 7 (Pro) hat Google bereits 2022 bewiesen, dass man in der Lage ist, bei den absoluten Top-Modellen mitzuspielen, ohne dabei astronomische Kosten zu verlangen. Genau mit diesen Qualitäten scheint man jetzt auch die Mittelklasse aufzurollen.

Denn das Pixel 7a soll Gerüchten zufolge einen ordentlichen Sprung nach vorne machen und sowohl das 90-Hz-Display als auch das kabellose Laden von seinen großen Geschwistern übernehmen. Gerade mit letzterem könnte man sich vom Galaxy A54 absetzen.

Und dann wäre da noch Neuzugang Nothing. Die haben mit dem Nothing Phone (1) letztes Jahr einen echten Überraschungshit gelandet. Und während wir dachten, dass es dabei erstmal bleiben würde, hat das Team um Mitgründer Carl Pei andere Pläne. Erst heute bestätigte das Unternehmen, dass man noch 2023 mit einem Nothing Phone (2) starten würde.

5:38 Was kommt nach dem Nothing Phone 1? Entwickler reagieren auf Fan-Designs

Es wird also spannend im Mittelklasse-Umfeld. Samsungs A-Serie erfreut sich großer Beliebtheit und mit dem A54 scheint man sinnvoll weiter zu iterieren. Aber reicht das, um sich gegen die größer wirkenden Sprünge des Pixel 7a und die Innovationen von Nothing durchzusetzen?

Was meint ihr? Holt sich das Galaxy A54 2023 die Mittelklasse-Krone? Setzt ihr lieber auf einen der Konkurrenten in Form von Google oder Nothing? Oder stammen die wahren Könige der Mittelklasse doch aus China? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!