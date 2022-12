Smartphones 2023: Das erwartet uns von Apple, Google, Samsung und Co.

Die großen erhofften technischen Sprünge sind für Smartphones in diesem Jahr ausgeblieben. Stattdessen haben wir auf feine Verbesserungen von faltbaren Smartphones und beeindruckender KI in Telefonen geblickt.

Auch wenn es bisher nicht danach aussieht, dass 2023 das Jahr der technischen Errungenschaften für smarte Telefone sein wird, so gibt es dennoch positive Entwicklungen. Voraussichtlich können wir endlich ein iPhone mit USB-C in den Händen halten und weitere Verbesserungen der künstlichen Intelligenz in den Handys begutachten.

Bereits im Februar wird uns Samsung beweisen, dass die kleinen Entscheidungen oft einen großen Unterschied machen:

10 1 Samsung S23 Ultra Sind die Jahre des Stillstands vorbei?

Faltbare Smartphones können in den Mainstream vorbrechen

Samsung präsentierte uns in diesem Jahr mit seinen beiden faltbaren Smartphones, dem Z Fold 4 und Z Flip4, ein inkrementelles Upgrade. Der Hersteller optimierte vor allem das Scharnier, um den Falz in der Mitte glatt zu bügeln und eine Wasserbeständigkeit zu erzielen. Die Geräte weisen noch immer ihre Schwächen auf, die der Hersteller mit den nächsten Versionen vermutlich ausmerzen wird. Gerade der Sprung vom Z Fold 2 auf die vierte Generation ist beachtlich, auch in Hinblick auf die stark optimierte Software.

Ein Problem, das 2022 allerdings nicht gelöst wurde: der Preis der faltbaren Geräte. Ob sich dies im nächsten Jahr ändern wird, bleibt abzuwarten. Mit dem Pixel-Fold wird Samsung hierzulande einen starken Konkurrenten erhalten. Das erste faltbare Handy aus dem Hause Google wird mit ziemlicher Sicherheit vom Tensor-Chip und der künstlichen Intelligenz profitieren, die mitunter für eindrucksvolle Schnappschüsse sorgt.

Der Suchmaschinen-Riese hat uns mit einer Preiserhöhung der Pixel-7-Reihe verschont. Wenn das Pixel Fold in Deutschland zu einem verhältnismäßig fairen Preis startet, wird das faltbare Smartphone ein gefährlicher Konkurrent für Samsung und das kommende Z Fold 5.

Aber nicht nur Google wird uns 2023 ihr Falt-Handy präsentieren. Mit großer Wahrscheinlichkeit sehen wir ein neues Razr von Motorola. Schauen wir auf den asiatischen Markt, winken weitere Ableger der Marken Oppo, Honor und Xiaomi. Der erste Hersteller, der ein solides faltbares Smartphone zu einem Preis unter dem Premium-Segment anbietet, wird die Messlatte für zukünftige Geräte setzen.

Was werden herkömmliche Smartphones zu bieten haben?

Bereits jetzt gibt es schon einige Vorhersagen für die herkömmlichen Smartphones im Jahr 2023. Apple wird seitens der Europäischen Union zu einem Umdenken gezwungen und wir sehen vermutlich zum ersten Mal ein iPhone mit USB-C - nach elf ganzen Jahren.

Der Hersteller aus Cupertino grenzte in diesem Jahr die Pro-Reihe weiter von der Standard-Ausführung ab, mit exklusiven Display-Features wie der Dynamic Island und einem Always-On-Display. Apple-typisch könnten diese Funktionen auf alle kommenden iPhones übergehen. Trotzdem wird der Hersteller es sich nicht nehmen lassen, exklusive Funktionen für die Pro-Modelle zu reservieren.

Das iPhone 15 Pro Max könnte mit mehr Funktionen wie einer Periskop-Kamera ausgestattet werden und den Namen iPhone Ultra tragen. Damit würde Apple es vom günstigeren iPhone 15 Plus-Pendant abheben. Außerdem soll das Ultra-Modell mit einer Hülle aus Titan ummantelt werden.

Was gibt es im Android-Bereich zu erwarten? Samsung legt seinen Fokus weiter auf die Verbesserung der Kameras. Bislang weist das S22 Ultra eines der größten Zoom-Kameras auf. Das S23 Ultra soll im Februar außerdem mit einer 200-Megapixel-Kamera auftrumpfen.

In Deutschland gibt es in Hinblick auf die kommenden Flaggschiffe eine besonders positive Nachricht. Zum ersten Mal verzichtet der südkoreanische Hersteller auf die hauseigenen Exynos-Chips und ihr dürft euch auf den neuesten Prozessor aus dem Hause Qualcomm freuen: den Snapdragon 8+ Gen 2. Besonders in puncto Effizienz hinken die Exynos-Prozessoren den Chips von Qualcomm hinterher.

Zu der Pixel-8-Reihe ist bisher nicht viel bekannt. Trotzdem wird Google vermutlich wieder einen Weg finden, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz das smarte Telefon in Sachen Kamera und Software-Features der Konkurrenz ein Quäntchen voraus zu sein.

Abseits der prominenten Hersteller werden wir 2023 den Bereich von Smartphones unter 500 Euro mit Sicherheit weiterhin positiv begutachten. Dass Handys unterhalb dieser Preisgrenze nicht langweilig sein müssen, hat uns das Nothing Phone (1) bewiesen.

Ob wir im nächsten Jahr den Nachfolger erwarten dürfen, steht noch in den Sternen. Laut Carl Pei, Co-Founder von Nothing, konzentriere sich die Firma auf das Phone (1) und dessen Verbesserung.

Im Mittelklassebereich werden andere Marken wie Motorola wieder stark vertreten sein. Mit dem Moto Edge 30 weiß der Hersteller bereits 2022 zu überzeugen. Für unter 400 Euro erhaltet ihr ein OLED-Display mit butterweichen 144 Hertz, reinem Android und einer grundsoliden Kamera.

Ja, gerade bei den größeren Herstellern werden sich die Neuheiten in Grenzen halten. Vermutlich bleibt uns der vermeintliche Stillstand im Jahr 2023 weiterhin erhalten. Trotzdem sind es kommende Änderungen, die einen Unterschied machen können.

Nicht zu vergessen bleibt dabei das Konsumverhalten vieler Nutzer. Nicht jeder schafft sich regelmäßig ein neues Smartphone an und somit werden die Errungenschaften der Vorjahre sich wie ein echter Fortschritt anfühlen, obwohl nur wenige Jahre auseinander liegen.

Was kommt nach 2023?

Viele Menschen beschäftigen sich mit der Frage, was wohl nach den Smartphones in unseren Alltag den Platz einnehmen wird. 2023 wird vermutlich nicht das Jahr werden, das mit neuen Technologien die Art und Weise ändern wird, wie wir mit unseren Mini-Computern interagieren - oder sie gar ersetzen.

Vermutlich erfolgt ein derartiger Wandel erst in den Jahren darauf. Vorerst könnten neuartige faltbare Geräte auf den Markt kommen, von ausfahrbaren Displays bis hin zu Trifold-Bildschirmen. Samsung zeigte in der Vergangenheit auf der CES, was in der Ferne folgen könnte.

Möglicherweise liegt die Zukunft der Smartphones in der Konnektivität mit anderen smarten Gadgets, wie den AR-Brillen. 2023 könnte es bereits soweit sein, dass wir den Blick auf Apples erste Ausführung einer derartigen Brille werfen. Laut dem berühmten Apple-Analysten Ming-Chi Kuo werden solche Konzepte in einem Jahrzehnt sogar unsere Smartphones ersetzen.

Aufregender als Smartphones im Jahr 2022 war vor allem die künstliche Intelligenz mit dem Namen ChatGPT. Was es mit dieser beeindruckenden Technik auf sich hat, erklären wir euch in diesem Beitrag:

Google muss sich Sorgen machen: Was hinter der revolutionären KI ChatGPT steckt und wie ihr sie benutzt

Was haltet ihr vom Smartphone-Jahr 2022 und auf welche Geräte freut ihr euch im nächsten Jahr? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!