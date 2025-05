Samsung will das Problem mit One UI 7 nicht wiederholen: Android 16 soll früher für Galaxy-Handys kommen

Das Samsung Galaxy S25 Edge ist vor wenigen Tagen offiziell vorgestellt worden.

Mit One UI 7 sorgte Samsung für eine verärgerte Community. Die intransparente Kommunikation und die sehr lange Verzögerung der Verteilung des Updates führten zu großem Frust. Dieses Problem soll sich mit One UI 8 auf Basis von Android 16 nicht wiederholen.

Im Detail:

Im Rahmen der Android Show kündigte der südkoreanische Hersteller an, mit der Verteilung des nächsten Updates, also One UI 8, bereits im Sommer zu beginnen.

Android 16 wird laut Google im Juni auf kompatible Pixel-Smartphones verteilt. Kurz darauf könnte Samsung mit seinen Galaxy-Smartphones also bereits folgen.

Als idealer Zeitpunkt scheinen die Veröffentlichungen der kommenden Falt-Handys zu sein. Das Galaxy Fold7 und das Galaxy Flip7 erscheinen voraussichtlich im Juli.

Die Verteilung von One UI 8 erfolgt dann schrittweise für die weiteren kompatiblen Modelle.

Android 16 mit großen Designänderungen

Vor wenigen Tagen hat Google seine Pläne für Android 16 vorgestellt. Demnach steht ein großes Redesign an. Mit ziemlicher Sicherheit wird Samsung einige der Anpassungen nicht für sein Betriebssystem übernehmen.

Wie bisherige Leaks andeuten (via Sammobile), wird Samsung die mit One UI 7 erschienene Funktion »Now Bar« überarbeiten. Die Schaltfläche soll mit dem nächsten Update verbessert werden und zusätzliche Informationen anzeigen, etwa Details zu laufenden Telefongesprächen oder den Modus »Bitte nicht stören«.

Spannend bleibt auch, inwiefern Samsung die Funktion »Now Brief« optimieren möchte. Das Feature bleibt bislang hinter den Erwartungen der Community zurück und erweist sich im Alltag als wenig hilfreich.

Alles in allem soll die nächste Version allerdings nicht so umfangreich ausfallen wie das Update auf One UI 7.

