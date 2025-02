One UI 7 für Galaxy S24 und S23: Besitzt ihr eines der Samsung-Geräte, gibt es schlechte Nachrichten

Das Samsung Galaxy S25 Ultra ging mit One UI 7 an den Start. (Bild: Patrick Schneider)

Der Zeitplan für One UI 7 sieht schlecht aus. Während nur die brandneuen S25-Smartphones mit Android 15 laufen und die Beta von One UI 7 nur für die S24-Serie freigegeben wurde, schauen alle anderen vorerst in die Röhre. Dabei stand Samsung einst für Tempo bei der Verteilung der neuesten Software-Updates.

Aktuell kursiert sogar das Gerücht (via Sammobile), dass die Verzögerung von One UI 7 weiter anhält.

Im Detail:

Laut der Plattform könnte das Update erst im April ausgerollt werden, vermutlich zunächst für die Galaxy S24-Serie.

Dies würde zumindest zu einem früheren Gerücht passen. Demnach soll das S24 FE erst Ende März mit One UI 7 ausgestattet werden.

Für ältere Geräte könnte das Update also noch deutlich länger auf sich warten lassen. Zum Vergleich: Im März 2023 wurden bereits die S23-Serie, das Fold5 sowie Flip5 und das Tab S9 mit One UI 6 versorgt.

Für April wird nicht nur der Start des Updates kolportiert, sondern auch für das Galaxy S25 Edge. Es wird gemunkelt, dass beide Releases zusammenfallen.

Allerdings handelt es sich hierbei um ein Gerücht, das wie immer mit Vorsicht zu genießen ist. Angesichts der Situation rund um One UI 7 erscheint es jedoch nicht unglaubwürdig.

One UI 8 soll dafür früher starten

Wie Google bereits angekündigt hat, wird Android 16 gewissermaßen zweimal im Jahr 2025 veröffentlicht. Für die Pixel-Smartphones soll das erste große Update noch im zweiten Quartal erscheinen.

Wie der in der Regel gut informierte Insider IceUniverse auf der Plattform X (ehemals Twitter) berichtet, soll One UI 8 früher als bisher erwartet an den Start gehen. Wann genau, steht noch in den Sternen.

Sollte sich die Behauptung bewahrheiten, könnte sich Samsung zumindest wieder seinem bewährten Update-Zyklus annähern - auf Kosten der offenbar gestrichenen Version One UI 7.1.

Wir halten euch auf dem Laufenden, sobald neue Informationen in Bezug auf den Release von One UI 7 ans Tageslicht kommen.

