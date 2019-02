Samsung Galaxy S10 mit 4K-Selfie-Cam - Spezifikationen aller drei Modelle geleaked

In Kürze wird Samsung das Galaxy S10 in drei Modellvarianten offiziell ankündigen. Während im Vorfeld des entsprechenden Events bereits diverse Gerüchte kursierten und erste Bilder der neuen Smartphones aufgetaucht sind, herrschte über die genauen Spezifikationen noch Unklarheit. Mittlerweile hat GSMArena aber anonyme Informationen von einem angeblichen Insider aus Samsungs Retail-Sparte erhalten, die Licht ins Dunkel bringen könnten.

Zwar kann GSMArena die Richtigkeit der Infos nicht garantieren, allerdings stimmen die Details im Wesentlichen mit vorigen Leaks überein. GSMArena zufolge werden alle S10-Modelle über eine 10-Megapixel-Selfie-Kamera inklusive f/1.9-Blende verfügen, die Videoaufnahmen in 4K-Auflösung fertigen kann. Auch eine Slow-Motion-Funktion soll es geben, die mit 0,4 bis 0,8 Sekunden eine deutliche Verbesserung gegenüber den Vorgängermodellen bietet.

Leichte Abweichungen in Bezug auf vorige Gerüchte gibt es ebenfalls bei der Kamera sowie beim Display des S10 Plus. Das S10 und das S10 Plus sollen mit drei Kameras auf der Rückseite ausgestattet sein:

12 MP mit f/2.4 Blende und 45-Grad-Teleobjektiv

12 MP mit f/1,5 Blende und normalem 77-Grad-Objektiv

16 MP mit f/2.2 Fixed-Fokus 123-Grad-Ultraweitwinkel-Objektiv

Demgegenüber setzt Samsung beim S10e lediglich auf das normale und das Ultraweitwinkelobjektiv. Darüber hinaus ist das Display des S10 Plus in dem Leak mit 6,3 Zoll statt wie bisher 6,4 Zoll bei einer Auflösung von 3040x1440 Pixel gelistet. Als mögliche Farbvarianten ist von Modellen in Weiß, Schwarz, Grün und Gelb (nur S10e) die Rede.

Ob oder in Bezug auf welche Details die geleakten Spezifikationen dem tatsächlichen Endprodukt entsprechen, werden wir spätestens bei der Launch-Veranstaltung am 20. Februar 2019 erfahren. Dann nämlich wird Samsung die drei neuen Galaxy S10 Modelle im Rahmen des Unpacked-Events in San Francisco öffentlich vorstellen.

