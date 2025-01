»Das ist eine meiner Lieblingsfunktionen«: Samsung entfernt im neuen Galaxy S25 Ultra praktische S-Pen-Features

Samsung hat dem Galaxy S25 Ultra auch den beliebten S-Pen spendiert, der nun einige seiner Funktionen einbüßen muss. Der Stift befindet sich zwar noch im Gehäuse des Geräts, aber bringt keine Bluetooth-Funktionen mehr mit.

Das sind die Nachteile:

Der S-Pen kann nicht mehr als Fernbedienung verwendet werden.

Damit fehlen dem neuesten S25 Ultra beziehungsweise dessen S-Pen praktische Funktionen wie ein Kameraauslöser, Musik- und Videosteuerung oder Gesten zur Steuerung des Smartphones.

Geblieben ist ein rudimentärer Stift zum Zeichnen, Schreiben und Kritzeln.

Samsung begründet seine Entscheidung damit, dass Marktforschungen ergeben hätten, dass diese Funktion kaum genutzt werde. Außerdem hat der Stift keinen Akku, was sich geringfügig auf das Gewicht und die Abmessungen ausgewirkt haben könnte.

Die Community ist nicht erfreut

So nischig diese Funktion auch sein mag, die Änderung stößt vielen Samsung-Fans sauer auf. Im Reddit-Thread zum Unpacked sorgt die verloren gegangenen Funktionen für Frust. Die Community selbst räumt ein, dass sie die Funktionen zwar selten nutzten, sie aber nicht als unpraktisch empfindet. Ganz im Gegenteil:

»Das ist eine meiner Lieblingsfunktionen. Natürlich ist das kein alltäglicher Anwendungsfall. Aber einmal oder zweimal im Monat? Dann stell das Telefon einfach hin und mach ein Gruppenfoto. War fantastisch für Geburtstage und Treffen mit Freunden.«

Ein User hat angeblich sogar seine Bestellung storniert, weil diese Funktionen fehlen.

»Ich habe meine Vorbestellung gerade storniert, als ich herausfand, dass sie die Stifttaste entfernt haben.«

Zur Einordnung: Der Stift verfügt zwar weiterhin über einen Knopf, dieser schaltet jedoch nur die Funktionen des Stifts selbst um und wird nicht für Bluetooth-Funktionen verwendet.

Auch in diversen Samsung-Foren ärgert sich die Community über den Wegfall der Funktionen:

»Ich bin ehrlich, so oft hab ich das jetzt nun nicht genutzt, aber schade ist es trotzdem. Wenn man es doch mal genutzt hat, dann war es nicht nur mal eben ein Gimmick, sondern QoL (Quality of Life).«

Wieder andere sehen in diesem S Pen keinen Mehrwert mehr:

»Dann hätten die den Stift komplett weglassen können. Schreiben/Zeichnen kann man auch mit dem Finger oder einem Zubehör-Stift.«

2:11 Galaxy S25, S25+ und S25 Ultra: So sehen die neuen Samsung-Smartphones aus

Samsung und sein S Pen

Der S Pen blickt auf eine lange Geschichte zurück. Sein Debüt feierte der Stift 2011 mit dem ersten Samsung-Smartphone der Galaxy-Note-Serie. Im Jahr 2020 wurde die beliebte Note-Serie schließlich eingestellt und 2022 feierte der ikonische Stift mit dem Galaxy S22 Ultra sein großes Comeback.

Der kleine Stift ist eine Art Alleinstellungsmerkmal von Samsung und viele Fans hoffen, dass der S Pen sein Debüt im Gehäuse der Z-Fold-Serie feiern wird – was bis heute nicht der Fall ist.

Samsung scheint weiterhin am S Pen festzuhalten, allerdings mit Abstrichen, die sicher nicht jedem gefallen.

Was haltet ihr von diesem Schritt? Habt ihr den S Pen oft benutzt oder braucht ihr ihn heute nicht mehr? Was haltet ihr generell von den neuen Galaxy-S25-Smartphones? Schreibt es gerne unten in die Kommentare!