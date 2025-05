Samsung Galaxy Watch 8 Classic: So soll die kommende Smartwatch aussehen

Die Galaxy Watch 6 Classic könnte in diesem Jahr einen Nachfolger bekommen. (Bildquelle: Samsung)

Nachdem es in der siebten Generation keine Galaxy Watch Classic gab, sind sich viele Insider und Beobachter einig, dass Samsung in diesem Jahr wieder auf ein solches Modell setzen soll. Jetzt gibt es erste Render, die zeigen, wie die Galaxy Watch 8 Classic aussehen könnte.

Galaxy Watch 8 Classic: Leaks zeigen, wie die Smartwatch aussehen soll

Wer die modernen Funktionen einer Smartwatch nicht missen möchte, aber dennoch ein schlichtes, analoges Design bevorzugt, ist mit der Galaxy Watch Classic von Samsung gut beraten.

Das aktuellste Modell der Classic-Serie ist allerdings schon knapp zwei Jahre alt, da es im vergangenen Jahr mit der siebten »Galaxy Watch«-Generation keine Classic-Variante gab. 2025 soll das beliebte Design aber zurückkehren.

SammyGuru hat sich jetzt mit OnLeaks zusammengetan, um alle bisher geleakten und gemunkelten Infos zur neuen Smartwatch in hochauflösende Render-Bilder und ein 360-Grad-Video zu verwandeln.

Das Video könnt ihr euch hier ansehen:

Den Leaks zufolge soll Samsung bei der Galaxy Watch 8 Classic auf dieselbe Art Rahmen setzen wie zuletzt bei der Galaxy Watch Ultra. Das an sich runde Ziffernblatt ist also in einen quadratischen Rahmen mit abgerundeten Ecken eingebettet.

Zudem soll die drehbare Lünette, mit der bequem gescrollt werden kann, aus der letzten Galaxy Watch 6 Classic ein Comeback feiern.

Die wichtigsten Infos aus den Leaks:

Nur in 47 mm

Bluetooth- und LTE-Modell geplant

1,5-Zoll-Display

Akku mit 450 mAh

Abmessungen: 46 x 46.5 x 14.2 mm

Zum Preis oder den Farbvarianten gibt es bisher keine Angaben. Die letzte Classic-Generation wird in Schwarz und Silber angeboten und kostet knapp 500 Euro.

Die Galaxy Watch 8 Classic soll demnach auf dem Unpacked-Event von Samsung im Juli vorgestellt und noch im selben Monat zusammen mit dem Galaxy Z Fold 7 und dem Z Flip 7 auf den Markt kommen.

Wie gefällt euch das Design? Hättet ihr Interesse an einer neuen Galaxy Watch Classic?