Samsung Unpacked 2025: Termin steht fest, neben der Galaxy S25-Serie erwarten uns vielleicht zwei weitere Geräte

Samsung Unpacked 2025: Der Termin steht endlich fest. Neben der Hardware wird die Software eine große Rolle einnehmen.

Samsung-Fans sollten sich den 22. Januar 2025 rot im Kalender anstreichen. Der Hersteller hat den Termin für die Präsentation seiner neuesten S25-Serie offiziell bekannt gegeben. Hier in Deutschland startet die Präsentation um 19:00 Uhr auf der offiziellen Samsung-Seite sowie auf YouTube.

Möglicherweise werden neben den drei Smartphones noch zwei weitere Geräte mit von der Partie sein. Zumindest hält Samsung vielleicht einen kurzen Teaser für uns bereit. Wir fassen zusammen.

Schnellnavigation:

Galaxy S25-Serie mit Snapdragon-Chip

Wie neue Bilder des Triple von Samsung zeigen, erwarten uns optisch keine Überraschungen. Der Hersteller setzt auf das etablierte Design mit leichten Modifikationen. Neu sind demnach die durchgehend symmetrischen Displayränder sowie ein leicht abgerundetes Gehäuse.

Apropos Display: Der Hersteller setzt bei seinem teuersten Smartphone offenbar auf Gorilla Glass Armor 2, das Reflexionen auf dem Display minimiert und die Robustheit potenziell verbessert. Ob die beiden anderen Geräte von der zweiten Generation des Displayglases profitieren, ist bisher nicht bekannt.

Gerüchten zufolge setzt Samsung bei allen drei Smartphones auf den neuesten Qualcomm-Chip. Der Snapdragon 8 Elite hat bereits in den ersten Flaggschiff-Smartphones gezeigt, welche Leistung und Effizienz in dem Chip steckt.

Auf der Rückseite soll es zumindest beim S25 Ultra eine Verbesserung geben. Die Ultraweitwinkelkamera soll ein Upgrade auf 48 Megapixel (statt 12 Megapixel) erhalten und damit zur Konkurrenz aufschließen.

Kommt das Galaxy S25 Slim?

Samsung hat einen Slim-Ableger seiner S25-Serie in der Pipeline, wenn man den aktuellen Gerüchten Glauben schenken darf. Ein möglicher Hinweis versteckt sich im Teaserbild der Unpacked-Ankündigung sein. Das Bild zeigt vier Smartphones, von denen allerdings zwei identisch sein könnten. Reine Spekulation also.

Das Slim-Modell soll den Gerüchten zufolge im zweiten Quartal 2025 erscheinen und ein dünneres Gehäuse als seine drei Geschwister haben.

Auf der Rückseite werden insgesamt drei Kameras mit einer Auflösung von 50 Megapixeln erwartet.

Der Hersteller hat eine neue Kameratechnologie entwickelt, die mit der Slim-Version wohl ihr Debüt feiern wird.

Zumindest erwarten wir einen kurzen Teaser des Slim-Smartphones. Das wäre zumindest typisch für den Hersteller.

Mobile AI, One UI 7 und Next-Gen-Bixby

One UI 7 ist bereits in die dritte Beta gestartet.

Wenig überraschend steht die künstliche Intelligenz im Fokus. Laut Hersteller wird der nächste Sprung in der KI »natürlicher und intuitiver«. Samsung verspricht nicht weniger als die »nächste Stufe der Entwicklung«. Diese dürfte mit One UI 7 folgen.

Am 22. Januar wird der südkoreanische Hersteller vermutlich ein Veröffentlichungsdatum für die neueste Softwareversion verraten. Das Update verspricht einige Optimierungen und ein besseres Nutzererlebnis.

Now Bar : Samsung führt zunächst für seine Galaxy-S-Handys ein Pendant zu Apples Live-Aktivitäten ein. Laufende Aktivitäten wie Timer, Musik, Aufnahmen und vieles mehr bleiben so immer auf dem Sperrbildschirm sichtbar.

: Samsung führt zunächst für seine Galaxy-S-Handys ein Pendant zu Apples Live-Aktivitäten ein. Laufende Aktivitäten wie Timer, Musik, Aufnahmen und vieles mehr bleiben so immer auf dem Sperrbildschirm sichtbar. Kamera : Die App wird überarbeitet und übersichtlicher gestaltet.

: Die App wird überarbeitet und übersichtlicher gestaltet. Galaxy AI : Mit One UI 7 kommt eine systemübergreifende Möglichkeit, Texte zu bearbeiten.

: Mit One UI 7 kommt eine systemübergreifende Möglichkeit, Texte zu bearbeiten. Look and Feel : Die App-Icons werden angepasst, Animationen verbessert und die Bedienung optimiert.

: Die App-Icons werden angepasst, Animationen verbessert und die Bedienung optimiert. Datenschutz: One UI 7 bietet laut Samsung erweiterte Sicherheitsfunktionen, die persönliche Daten umfassend schützen und den Nutzern Wahlmöglichkeiten und Transparenz bieten sollen.

Sämtliche Neuerungen des großen Updates haben wir hier zusammengefasst:

Neben One UI 7 hat Samsung noch einen weiteren Pfeil im Köcher. Die nächste Generation von Bixby kommt zwar nicht ganz unerwartet, doch der Hersteller dürfte Nägel mit Köpfen machen und den neuen Sprachassistenten für die Galaxy S25 Serie ankündigen.

Ähnlich wie Gemini oder die neue Siri soll Bixby komplexere Aufgaben übernehmen und ein hilfreicher Begleiter im Alltag sein. Wir sind gespannt.

Galaxy Ring 2

Neben den drei beziehungsweise vier Smartphones steht wohl auch mindestens der Teaser des Galaxy Ring 2 in den Startlöchern. Immerhin hat der Hersteller bereits im vergangenen Jahr mit einem kleinen Rausschmeißer gezeigt, an welchem Gadget er arbeitet.

Die zweite Generation soll einige Verbesserungen mit sich bringen:

Der smarte Ring soll mit präziseren Sensoren für die Gesundheitsüberwachung ausgestattet werden. Insbesondere verlässlichere Einblicke in die Gesundheit und das Wohlbefinden der Trägerinnen und Träger sind das Ziel der Weiterentwicklung der Sensoren.

Bessere KI-Funktionen sowie eine längere Akkulaufzeit, die wiederum je nach Modell variiert, stehen wohl ebenfalls auf der Agenda.

Mit der zweiten Generation scheinen auch zwei neue Größen auf den Markt zu kommen: 14 und 15.

Samsung-Brille: Konkurrenz für Apples Vision Pro

Samsungs neue AR-Brille ist bereits Realität. In diesem Jahr soll es sogar schon so weit sein.

Samsung, Google und Qualcomm haben sich zusammengeschlossen, um eine Augmented-Reality-Brille auf den Markt zu bringen. Eine genauere Vorstellung soll am 22. Januar 2025 folgen.

Die Brille basiert auf dem Betriebssystem Android XR, das sich getreu seinem Namen auf »eXtended Reality« und entsprechende XR-Geräte wie Headsets und Brillen konzentriert.

Konkrete Funktionen gibt es bereits:

Als Android-Betriebssystem werden alle bekannten Apps aus dem Google Play Store zur Verfügung stehen.

Ferner werden einige Apps auf eXtended Reality umgestellt, als Beispiel nennt Google die YouTube-App, die eine eigene XR-Version erhalten wird. Google Fotos wiederum wird es ermöglichen, dass Bilder in einer 3D-Ansicht betrachtet werden können.

Eine Anbindung an Gemini ist ebenfalls geplant.

Freut ihr euch auf das Unpacked Event von Samsung? Welche Geräte sind für euch besonders spannend oder spielt die Software für euch die größere Rolle? Werdet ihr euer altes Gerät in Rente schicken oder wartet ihr auf das Galaxy S25 Slim? Was haltet ihr von den kommenden AR-Brillen von Samsung? Schreibt uns eure Meinung gerne unten in die Kommentare.