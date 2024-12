Samsung Galaxy S25 Ultra: Das Handy bekommt wohl ein Display, das man sonst nirgends findet

Das Display des Galaxy S25 wird wohl auf dem Smartphone-Markt (fast) einzigartig sein.

Mit dem Galaxy S24 Ultra setzte Samsung bisher als einziger Hersteller auf ein spezielles Displayglas: Gorilla Armor. Das kommende Galaxy S25 Ultra soll die zweite Generation erhalten. Diese Art von Display hat praktische Vorteile:

Reflexionen auf dem Bildschirm, etwa bei direkter Sonneneinstrahlung, werden drastisch reduziert. Im Vergleich zu anderen Geräten mit herkömmlichen Displays ist der Unterschied teilweise deutlich zu erkennen (wie im Bild oben zu sehen).

Gorilla Armor soll auch die Kratzfestigkeit der Displays verbessern, was in ersten Tests auch der Fall war. Derzeit häufen sich jedoch negative Berichte über das Gorilla-Armor-Glas, dazu später mehr.

Das S24 Ultra (oben im Bild) zeigt im Vergleich mit dem iPhone 15 Pro Max (unten im Bild) wie stark die Reflexionen mit Gorilla Armor reduziert werden.

Wenn die Gerüchte des in der Regel gut informierten Leakers IceUniverse (via X) stimmen, wird das Ultra-Modell wieder exklusiv in den Genuss des neuen Displayglases kommen, während das Galaxy S25 sowie das Galaxy S25+ leer ausgehen. Ob das Slim-Modell, das im zweiten Quartal 2025 erscheinen soll, ebenfalls mit Gorilla Armor ausgestattet wird, bleibt abzuwarten.

Display des S24 Ultra teilweise mit großer Abnutzung

Im Internet finden sich Bilder eines Galaxy S24 Ultra, das starke Abnutzungserscheinungen aufweist. Im Detail sind Kratzer und große Flecken auf dem Display zu erkennen.

Das Portal Android Authority startete daraufhin eine Umfrage, in deren Auswertung knapp 30 Prozent (944 Personen) angaben, dass das Display ähnlich stark gealtert sei, wie auf diversen Bildern im Netz zu sehen.

Zur Einordnung: Eine generelle Abnutzung des Display-Glas ist ohne entsprechenden Schutz kaum zu vermeiden und völlig normal.

Die Displays auf den Bildern wirken jedoch wie mit einem Ölfilm überzogen, schmutzig und verwaschen. Es ist unklar, wie groß das Ausmaß tatsächlich ist. Eine Antwort von Samsung steht noch aus.

Die Umfrage zeigt aber auch, dass ein Großteil der Befragten solche Abnutzungserscheinungen im Laufe der Zeit nicht feststellen konnte.

Schon gewusst: Gerüchten zufolge könnte auch Apple mit der iPhone 17-Serie auf ein solches Displayglas setzen, um Reflexionen zu reduzieren. Bislang setzt der Hersteller aus Cupertino auf sein eigenes »Ceramic Shield der neuesten Generation«. Es ist durchaus denkbar, dass 2025 noch mehr Smartphones mit einer Antireflexionsschicht ausgestattet sein werden.

Besitzt ihr ein Galaxy S24 Ultra und habt ähnliche Erfahrungen mit dem Display gemacht oder sieht euer Smartphone aus wie am ersten Tag? Was haltet ihr generell von Gorilla Armor? Ist es für euch ein cleveres Feature, auf das ihr nicht mehr verzichten wollt oder ist es völlig überbewertet? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare!