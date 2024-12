Galaxy Unpacked 2025: Neben drei neuen Handys könnte Samsung noch zwei weitere Produkte zeigen – darunter eine Brille

Der Termin für das Unpacked Event 2025 wurde von Samsung noch nicht offiziell bekannt gegeben. Allerdings gilt Ende Januar als sehr wahrscheinlich. (Lightfield Studios - Adobe Stock)

Zu Beginn des Jahres veranstaltet Samsung traditionell sein Unpacked-Event. Mit ziemlicher Sicherheit wird das südkoreanische Unternehmen die neue Galaxy S25-Serie vorstellen, während wir auf das Slim-Modell vermutlich länger warten müssen.

Neben den drei Smartphones hat Samsung möglicherweise noch weitere Pfeile im Köcher.

Galaxy Ring 2 mit einigen Verbesserungen

Die erste Generation des Smart-Rings von Samsung war ein voller Erfolg und zeitweise sogar ausverkauft. Folgerichtig arbeitet der Hersteller an einer zweiten Generation, die vermutlich auf dem Unpacked Event angekündigt wird (via PhoneArena).

Der Galaxy Ring 2 soll mit einigen Verbesserungen gegenüber der ersten Generation aufwarten:

Der smarte Ring soll präzisere Sensoren zur Gesundheitsüberwachung erhalten. Ziel der Weiterentwicklung der Sensoren sind insbesondere verlässlichere Einblicke in die Gesundheit und das Wohlbefinden der Trägerinnen und Träger.

Auf der Agenda stehen wohl auch bessere KI-Funktionen sowie eine längere Akkulaufzeit, die wiederum je nach Modell variiert.

Um mit Oura gleichzuziehen, sind auch neue Größenoptionen im Gespräch. So soll der neue Ring in den Größen 14 sowie 15 erhältlich sein.

Gut möglich, dass der Hersteller dem Galaxy Ring 2 auf dem Unpacked Event 2025 nur wenig Aufmerksamkeit schenkt und lediglich einen kleinen Teaser für den späteren Release vorbereitet. Die erste Generation kam am 24. Juli 2024 offiziell auf den Markt.

Die AR-Brille von Samsung kommt

Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass Samsung zusammen mit Google und Qualcomm an einer AR-Brille (Augmented Reality) arbeitet. Der südkoreanische Hersteller könnte uns auf dem Unpacked Event einen kleinen Vorgeschmack auf das neue Gadget geben, das für 2025 erwartet wird.

Die Brille basiert auf dem Betriebssystem Android XR, das sich getreu seinem Namen an »eXtended Reality« und die dazugehörigen XR-Geräte wie Headsets und Brillen richtet.

Als Android-Betriebssystem werden alle bekannten Apps aus dem Google Play Store zur Verfügung stehen.

Ferner werden einige Apps auf eXtended Reality umgestellt, Google nennt etwa die YouTube-App, die eine eigene XR-Version erhalten wird. Google Photos wiederum wird es ermöglichen, Fotos in einer 3D-Ansicht zu betrachten.

Auch eine Anbindung an Gemini ist geplant.

2:16 Google demonstriert Project Astra

Autoplay

Die Samsung-Brille wird derzeit unter dem Codenamen »Project Moohan« entwickelt. Bereits auf dem Unpacked Event 2023 hatte Samsung angekündigt, an einer XR-Brille zu arbeiten. Damit tritt der Hersteller in direkte Konkurrenz zu Meta, Apple und Co.

Galaxy S25-Serie mit Snapdragon 8 Elite

Wie eingangs erwähnt, wird Samsung in wenigen Wochen die Galaxy S25-Serie vorstellen. Alle drei Geräte werden mit dem Top-Chip von Qualcomm ausgestattet sein, so die Gerüchte. Der Snapdragon 8 Elite hat bereits in einigen anderen Geräten wie dem Asus ROG Phone 9 gezeigt, welches Potenzial in diesem SoC steckt.

Auf der Softwareseite wird uns der Hersteller vermutlich weitere AI-Features zeigen, die mit der Galaxy S25-Reihe ihr Debüt feiern. Besonders spannend dürfte auch eine mögliche Enthüllung des Release von One UI 7 werden.

Das große Update befindet sich derzeit noch in der Beta-Phase und zeigte bereits einige wichtige Änderungen, die mit dem Release auf kompatiblen Samsung-Smartphones Einzug halten werden.

Dramatische Verbesserungen sind bei den drei Galaxy 25-Geräten allerdings nicht zu erwarten. Für das S25 Ultra sind eine verbesserte Ultraweitwinkelkamera, ein runderes Design, Satellitenkonnektivität und mehr Arbeitsspeicher im Gespräch.

Das vierte Modell im Bunde soll sich hingegen durch seine ultradünne Form auszeichnen. Das Galaxy S25 Slim wird allerdings erst im zweiten Quartal 2025 erwartet.