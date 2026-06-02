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»Gott sei Dank« - Anno 117 bringt bald ein Detail aus Anno 1800 zurück, auf das die Fans seit Release hoffen

Ubisoft gab einen Ausblick auf kommende Updates und dazu ein Versprechen, das viele Fans nur zu gerne hörten. Die Feldarbeiter kehren zurück!

Profilbild von Fabiano Uslenghi

Fabiano Uslenghi
02.06.2026 | 12:09 Uhr

Eure Anno-Bewohner sollten sich besser ein paar Sonnenhüte kaufen – denn bald müssen sie auf den Feldern auch wirklich arbeiten! Eure Anno-Bewohner sollten sich besser ein paar Sonnenhüte kaufen – denn bald müssen sie auf den Feldern auch wirklich arbeiten!

Anno 117 bietet im Vergleich zu Anno 1800 zwar viele völlig neue Features, allerdings wurden einige Vorteile des Vorgängers auch ausgespart. Die Gründe dafür kennen oft nur die Entwickler und hängen auch mit technischen oder zeitlichen Limitierungen zusammen.

Trotzdem ärgern sich gerade Serien-Fans natürlich, wenn ein neuer Teil so manches Feature vermissen lässt, an das sie sich gewöhnt haben. Selbst wenn es nicht besonders groß oder wichtig erscheint. Eben wie die sichtbare Feldarbeit, die es in Anno 1800 noch gab – in Anno 117 aber nicht mehr.

Im aktuellen Römer-Aufbauspiel wuseln Stadtbewohner zwar über die Straßen und werkeln in ihren Betrieben, aber auf den weitläufigen Feldern schuften in Anno 117 weder Mann noch Frau. In Anno 1800 konnten wir noch dabei zusehen, wie anfangs kleine Leute zwischen Weizenhalmen ackern oder später sogar Traktoren bewundern.

Am 27. Mai hat Ubisoft bekannt gemacht, dass das Feature in Anno 117 nachgereicht wird.

Video starten 10:24 Anno 117 - Test-Video zum DLC Die Verheißung des Vulkans

Endlich wieder kleine Arbeiter

Laut des Blog-Beitrags hat das Team eine Anpassung am Feedback-Einheitensystem vorgenommen. Das soll es jetzt wieder ermöglichen, Feldarbeiter auf Bauernhöfen und Plantagen darzustellen. Es ist vor allem ein rein visuelles Detail, dessen Abwesenheit von den Fans aber sofort schmerzlich bemerkt wurde. Rein spielerisch ändert sich dadurch nichts, nur die Atmosphäre profitiert davon.

In den Kommentaren unter dem Beitrag und auf Reddit zeigen sich die Fans erfreut:

Die Feldarbeiter kommen zurück? Gott sei Dank!

Noch ist nicht bekannt, wann das Feature genau ins Spiel gelangt. Im Blog wird es als eine Neuerung des großen Updates 2.0 angekündigt, das zusammen mit dem zweiten DLC ins Spiel kommen soll. Die Erweiterung Das Hippodrom ist für Mitte August geplant, hat aber noch keinen exakten Release-Termin.

Obendrein gibt das Team zu bedenken, dass es immer zu unvorhersehbaren Ereignissen kommen kann und nicht garantiert ist, alle geplanten Features des Updates 2.0 auch wirklich mit diesem dann auszuliefern. Weitere geplante Verbesserungen des neuen Updates beinhalten Folgendes:

  • Eine Notizfunktion , damit ihr nichts mehr vergesst nach längerer Pause.
  • Es wird ein eigener Fotomodus ins Spiel gebracht.
  • Zeitlich begrenzte Herausforderungen werden eingeführt, mit denen ihr Ruhmpunkte für die Ruhmeshalle verdienen könnt.
  • Der Prokonsul-Titel soll nicht mehr so leicht verloren gehen können.
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Noch mehr Neuerungen

Bis August dauert es noch ein Weilchen, doch auch schon davor gibt es neue Inhalte für Anno 117. Schon am 18. Juni erscheint der zweite kosmetische DLC namens Blütezeit. Dann kommt auch ein neues Update, das sich aber mehr auf Fehlerbehebungen fokussiert. Für Juli ist ebenfalls noch ein Update geplant, dazu sind aber auch noch keine Informationen bekannt.

Zusätzlich gab das Team außerdem schon einen kleinen Ausblick auf neue Features gegen Ende des Jahres. Darunter eine Erweiterung für den Statistikbildschirm. Auch hier sind die Fans ein wenig enttäuscht, dass Anno 117 im Vergleich zu Anno 1800 in diesem Bereich weniger hilfreiche Funktionen bietet. Das soll sich ändern – ungefähr im November ist damit zu rechnen.

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