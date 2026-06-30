Der unvermeidliche Trend zu SB-Kassen in deutschen Supermärkten: Aldi, Lidl und Co. müssen »optimieren, optimieren, optimieren«

Bei einer SB-Kasse scannt und bezahlt der Kunde direkt und ohne Mitarbeiter. (Bildquelle: DM)

Die endlose Warterei an der Kasse ist für viele Kunden einer der größten Stressfaktoren beim Einkaufen, doch während erste US-Handelsriesen ihre Selbstbedienungskassen bereits wieder abbauen, drücken deutsche Märkte beim Self-Checkout jetzt erst richtig auf das Gaspedal.

In Deutschland bauen Supermärkte und Discounter wie Aldi, Lidl und Edeka ihre SB-Kassen-Systeme flächendeckend aus und schließen eine Rückkehr zur reinen Bedienkasse kategorisch aus.

Wie aus einem aktuellen Bericht von Inside Digital hervorgeht, ist es vor allem der hohe Effizienzdruck, der den heimischen Einzelhandel in Richtung SB-Kassen drückt.

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Optimieren statt aufgeben

Laut dem Experten Dr. Kai Hudetz von der IFH Köln ist es vor allem der Personalmangel, der Filialleiter in Richtung Selbstbedienung an der Kasse drängt. Fachkräfte würden dringend auf der Verkaufsfläche benötigt, und eine Lösung sei es, Kunden den Kassiervorgang selbst übernehmen zu lassen: »Ein schnelles Abarbeiten der Kundenschlange« sei Priorität.

Den Händlern wäre bewusst, dass sie die Technik benutzerfreundlicher gestalten müssten, um die Akzeptanz beim Kunden zu steigern. Aktuell würden noch viele Kunden vor der neuen Technik zurückschrecken. Der Experte führt gleich eine ganze Reihe von Gründen, wie Angst vor Überwachung und der neuen Technologie, Überforderung oder schlechte Erfahrungen, an. Vor allem im ländlichen Raum käme auch eine soziale Funktion hinzu.

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Um den Frust der Kunden zu minimieren und die Akzeptanz zu erhöhen, würden Firmen im Hintergrund an weitreichenden Optimierungen arbeiten. Der Experte hebt drei Bereiche besonders hervor:

Einsatz von KI : Moderne Kamerasysteme und smarte Waagen würden lose Waren, Gemüse oder Backwaren künftig automatisch erkennen, was die Suche im Menü überflüssig macht.

: Moderne Kamerasysteme und smarte Waagen würden lose Waren, Gemüse oder Backwaren künftig automatisch erkennen, was die Suche im Menü überflüssig macht. Scan und Go : Der Einsatz von Handscannern und Smartphone-Apps, mit denen bereits während des Einkaufs die Waren eingescannt werden, um die Zahlung zu beschleunigen.

: Der Einsatz von Handscannern und Smartphone-Apps, mit denen bereits während des Einkaufs die Waren eingescannt werden, um die Zahlung zu beschleunigen. Besserer Support: Offenere Gestaltung von Kassenbereichen und Mitarbeiter, die bei Problemen mit den Terminals schnell eingreifen können.

Auch wenn das klassische Kassenband in absehbarer Zeit nicht ganz verschwinden wird, ist klar: Der Einzelhandel setzt auf ein duales Modell, das den Kunden die Wahl lässt. Wer seinen Wocheneinkauf bar bezahlen möchte oder Wert auf einen kurzen Plausch legt, kann sich weiterhin an der Bedienkasse anstellen.

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Wer darauf verzichten kann und die Technik nicht scheut, findet bei den SB-Kassen oft einen schnelleren Weg, den Einkauf zu bezahlen und den Markt zu verlassen.

Nun ist eure Meinung gefragt. Wie bezahlt ihr am liebsten? Bevorzugt ihr den klassischen Weg über die Bedienkasse oder setzt ihr vermehrt auf SB-Kassen? Schreibt uns dazu unten gerne einen Kommentar.