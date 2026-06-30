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Cyberpunk Edgerunners: Fans haben schon Orte aus dem Spiel in Staffel 2 entdeckt

Ein Reddit-Post hat aktuell schon zwei konkrete Orte identifiziert, die die zweite Staffel von Edgerunners und Cyberpunk 2077 verknüpfen.

Profilbild von Elena Schulz

Elena Schulz
30.06.2026 | 13:35 Uhr

Neue Helden, neue Story: Cyberpunk Edgerunners 2 hat einen ersten Teaser, was die Fans bereits über mögliche Schauplätze spekulieren lässt. Bildquelle: Netflix. Neue Helden, neue Story: Cyberpunk Edgerunners 2 hat einen ersten Teaser, was die Fans bereits über mögliche Schauplätze spekulieren lässt. Bildquelle: Netflix.

Nach einem ersten Teaser zur zweiten Staffel von Cyberpunk Edgerunners, waren die Fans keinesfalls untätig. So postete ein Reddit-Nutzer Vergleichs-Screenshots, die schon jetzt Orte identifizieren, die in Staffel 2 wichtige werden könnten und direkt aus dem Spiel Cyberpunk 2077 stammen.

Damit sammelte er oder sie über 7.000 Upvotes und etwas über 100 Kommentare. Dort wird auch fleißig spekuliert, was dort passieren könnte und wie es wohl generell im Anime weitergeht.

Eine Anspielung auf V und Takamura?

Der Post von Dense_Organization76 findet sich im Cyberpunk-Reddit und vergleicht Screenshots aus dem ersten Teaser-Trailer direkt mit den Schauplätzen im Spiel. Ihr könnt euch hier im eingebetteten Post durchklicken:

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Viel lässt sich so noch nicht erahnen - auch weil der Teaser nur etwa eineinhalb Minuten ausfällt. Trotzdem wird in den Kommentaren bereits munter diskutiert.

Obwohl nicht viel zu sehen ist, haben die Kommentare bereits eine Theorie, um welchen Ort es sich handelt. So scheint der Ausblick auf die unfertigen Wolkenkratzer die Mission Gefahr im Verzug zu referenzieren, bei der V und Takamura gemeinsam den Arasaka-Industriepark beim Hafen von Japantown ausspähen.

Das humorvolle Gespräch dürfte vielen lebhaft in Erinnerung geblieben sein, weil Takamura die Krise kriegt, wenn es um das Lieferessen in Night City geht. Am liebsten würde er selbst frisch Onigiri zubereiten, statt eine Pizza zu bestellen, wie der oder die genügsame V vorschlagen kann.

Bleibt abzuwarten, ob uns hier im Anime vielleicht sogar ein kleines Easter Egg begegnet. Das andere Bild sorgt für Spekulationen darum, was die technisch verbesserte Maelstrom-Gang so alles planen könnte. Ein Nutzer spekuliert etwa, ob es sich um Santo Domingo handelt und sich dort ein Konflikt zwischen Maelstrom und 6th Street anbahnen könnte - denn eigentlich haben Erstere dort nichts verloren.

Allerdings kommen sich auch im Spiel die Gangs gerne mal ins Gehege und existieren an anderer Stelle trotzdem friedlich nebeneinander. Hinzu kommt, dass aktuell noch unklar ist, wann genau die zweite Staffel spielt, sodass sich hier auch bei den Machtverhältnissen hier und da etwas ändern kann.

Video starten 1:44 In Cyberpunk: Edgerunners Staffel 2 schlägt die Cyberpsychose wieder so richtig zu - ein Happy End wird's wohl auch diesmal nicht geben

Viel Liebe zum Detail

Konkretes lässt sich hier natürlich (noch) nicht ableiten. Viele freuen sich aber auch einfach darüber, wie viele Überschneidungen es schon in der ersten Staffel gab - selbst, wenn es um kleine Details wie den Soundtrack geht, der in der Serie teilweise wieder aufgegriffen wurde.

Aber auch Orte aus Cyberpunk 2077 wurden schon in der ersten Staffel eins zu eins dargestellt und besucht - hier findet ihr eine handliche Übersicht dazu, falls ihr neugierig seid, ob euch etwas entgangen ist. Die hat damals ebenfalls ein fließiger Reddit-Nutzer zusammengetragen.

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In Staffel 2 von Cyberpunk Edgerunners geht es mit einer neuen Crew im Herbst 2026 auf Netflix weiter. Habt ihr die erste Staffel bislang nicht geschaut, solltet ihr sie unbedingt nachholen - aber haltet Taschentücher bereit. Bis zum Release gibt es wohl auch noch etwas mehr Trailer-Material zu sehen. Weitere Artikel zu Cyberpunk Edgerunners findet ihr in der Linkbox weiter oben.

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Genre: Rollenspiel

Release: 10.12.2020 (PC, PS4, Xbox One, Stadia), 1. Quartal 2022 (PS5, Xbox Series X/S), 05.06.2025 (Switch 2)

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