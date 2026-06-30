Ein Vater will seine fünfjährige Tochter an Lego heranführen und entscheidet sich für einen legendären Klassiker

Wer dieses Set besaß, hatte vermutlich eine tolle Kindheit. Bildquelle: Allegro.pl.

Der Reddit-Nutzer OnlyLittleFly war schon als kleiner Junge gigantischer Lego-Fan und konnte eine beachtliche Sammlung an Modellen aus den 90er-Jahren vorweisen. Darunter ein Piratenschiff, eine Feuerwehrstation und ein Polizeiboot. Was er jedoch nie bekam, war eine Ritterburg. Und damit sich das ändert, musste er erst selbst ein Kind im Lego-Alter haben.

Nachdem seine Tochter fünf Jahre alt geworden ist, wollte er sie auch an Klemmbausteine heranführen. Zufällig war sein Schwager im Besitz einer Burg, die stets ganz oben auf OnlyLittleFlys Wunschliste stand: Black Knight's Castle (6068) von 1992. Er bekam den Bausatz und schon ging das Vater-Kind-Abenteuer los.

»Teamwork makes the dream work«

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OnlyLittleFly zeigt auf Reddit stolz das Ergebnis. Dazu schreibt er:

Meine Tochter ist fünf und dieses Wochenende haben wir die Anleitung für das Set Black Knight's Castle meines Schwagers gegoogelt. Es war ein einziger großer Haufen Lego-Steine, wir hatten so einen Wahnsinnsspaß. Es gab einen kleinen Schaden durch einen Hund an einem der Türme und kleinere Risse, aber insgesamt kaum fehlende Teile. Mein Schwager hat gute Arbeit geleistet, die Lego-Steine sicher zu verwahren. Es hat mich in meine Kindheit zurückversetzt, es war unglaublich. Ich war zurück zu den »guck mal, alles hat dieselbe Farbe, pass auf, dass du nichts vergisst«-Anweisungen.

0:57 Lego belebt eine eurer Kindheitserinnerungen wieder, schießt Tim und Struppi auf den Mond

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In den Kommentaren verrät der Vater, dass er sich das Set schon als Kind gewünscht hat. Jetzt, mit 42 Jahren, konnte er sich den Traum endlich erfüllen und diesen besonderen Moment sogar mit seiner kleinen Tochter teilen. Die Community teilt die Begeisterung. So schreibt etwa DianeL_2025:

Das sieht super aus! Teamwork makes the dream work [dt. Teamwork lässt den Traum wahr werden].

Auch andere Reddit-Nutzer berichten von ihren Erlebnissen mit der Lego-Burg, darunter Global_Objective_381:

Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das als Kind in der Grundschule gebaut habe. Das war irgendwo zwischen 99 und 01. Ich glaube, das war mein erstes großes Lego-Set und ich weiß noch, dass ich richtig begeistert war. Das war noch bevor sie Star Wars und andere Franchises gemacht haben, glaube ich.

In der Burg des Schwarzen Ritters wird auch eine erhöhte Grundplatte verwendet. Früher waren die Teile verhasst, doch zahlreiche nostalgische Fans wünschen sie sich inzwischen zurück. Die ganze Geschichte dazu findet ihr in der Linkbox weiter oben. Dort gibt es auch einen Artikel zu einem Lego-Fan, der für über 3.000 Euro ein über 30 Jahre altes Set aus seiner Kindheit nachgekauft hat. Für Begeisterung sorgt dabei vor allem die Verpackung.