Schlechte Nachrichten für Spieler, gute Nachrichten für AMD und Nvidia: Intel wirft neues GPU-Flaggschiff angeblich über den Haufen

Vielleicht fragt ihr euch direkt, wie es sein kann, dass auf GameStar in kurzer Zeit zwei so unterschiedliche Ansätze zum gleichen Thema erscheinen. Denn erst vor wenigen Tagen berichteten wir darüber, dass es Intel mit seinem Angriff auf den Grafikkartenmarkt wohl ernst meint.

Das seien gute Nachrichten für Spieler, da mehr Konkurrenz das Geschäft belebt, aber wohl eher schlechte für AMD und Nvidia, aus deren trauter Zweisamkeit in vielleicht nicht allzu ferner Zukunft eine Dreisamkeit werden könnte.

Hintergrund ist folgender: Während der eine Artikel die langfristigen Pläne Intels auf dem Grafikkartenmarkt hervorhebt, bezieht sich der nun folgende Artikel auf die kurzfristigeren Konsequenzen für Spieler.

Denn noch ist es nicht ganz so weit. Intel hat zwar einen Fuß in die Tür gesetzt, in der Spitze konkurrenzfähig ist die erste Generation Desktop-Grafikkarten Arc Alchemist jedoch nicht.

Hoffnungen darauf, dass Intel mit der zweiten Generation Battlemage durchstartet und sowohl AMDs als auch Nvidias High-End-Beschleuniger bald attackiert, zerschlug das Unternehmen in einem kürzlich von PC World geführten Interview selbst. Demnach ist mit Battlemage frühestens Ende 2024 zu rechnen:

Mehr schlechte Nachrichten für Spieler

Und wir haben jetzt direkt noch eine schlechte Nachricht für euch. Denn wie der YouTube-Kanal RedGamingTech berichtet, wird Intel möglicherweise darauf verzichten, das nominelle Flaggschiff der Battlemage-Reihe BMG-G10 auf den Markt zu bringen.

Das würde weniger Konkurrenz für AMD und Nvidia bedeuten, was tendenziell eher schlecht für den Konsumenten ist. Gründe für das mögliche Canceln der Karte seien dabei nicht technischer Natur, sondern eher wirtschaftlicher.

Wichtig: Hierbei handelt es sich vorerst um ein Gerücht. RedGamingTech lag mit seinen Prognosen in der Vergangenheit zwar schon oft richtig, aber ebenso oft stellten sich seine Informationen als falsch heraus.

Um die Gerüchte einmal einzuordnen: Eine große, monolithische Grafikeinheit (BMG-G10) gepaart mit dem neuen L4-3D-Cache (Adamantine Cache) wäre wohl nicht gerade billig in der Herstellung. Wenn die Karte Ende 2024 dann nur mit der relativ günstigen Mittelklasse aus AMDs RX-8000- und Nvidias RTX-5000-Reihe konkurriert, könnte das schlichtweg ein Verlustgeschäft für Intel bedeuten.

BMG-G10 hätte sich mit Blick auf die reine Rasterleistung RedGamgingTech zufolge zwischen Nvidias RTX 4070 Ti und RTX 4080 bewegt. Das wäre durchaus eine Ansage gewesen, wenngleich auch eine etwas späte. Vermutlich hätten die Rivalen daher eher RTX 5060 Ti oder RTX 5070 geheißen – hier die vermuteten Specs der BMG-G10 im Vergleich zum kleinen Bruder BMG-G21:

GPU Xe-Kerne Shadereinheiten Taktrate L2-Cache Adamantine Cache Speicher BMG-G10 56 7.168 unbekannt 8 MB 512 MB 192-bit GDDR6 20 Gbps BMG-G21 40 5.120 unbekannt 18 MB entfällt 192-bit GDDR6 20 Gbps

Stand jetzt verbliebe lediglich der kleinere Chip BMG-G21 im Rennen. Er soll sich hinsichtlich der Performance zwischen RTX 4060 Ti und RTX 4070 bewegen. Der mögliche künftige Konkurrent könnte die Einsteigerkarte RTX 5060 sein.

Gute Nachrichten für AMD und Nvidia

Für AMD und Nvidia sind das natürlich gute Nachrichten. Schließlich brauchen die beiden Grafikkarten-Urgesteine vorerst wohl keinen Großangriff von Intel zu fürchten. Schon gar nicht im High-End-Segment und durch das mögliche Wegfallen der BMG-G10 vermutlich noch nicht einmal in der Mittelklasse.

Celestial könnte es für Intel richten

Wie aus dem oben eingebetteten Interview hervorgeht, ist ein Großteil von Intels Hardware-Team bereits mit der Entwicklung der dritten Grafikkarten-Generation Celestial beschäftigt.

Sollten diese 3D-Beschleuniger Ende 2025 auf den Markt kommen, könnten sie eventuell noch ein Wörtchen im Kampf um das High-End-Segmet und die Mittelklasse mitreden. Die Betonung liegt hier auf sollten . Mehr zum Thema Grafikkarten haben wir hier für euch:

Intel drängt auf den Grafikkartenmarkt und das hat Auswirkungen auf Spieler und die Mitbewerber. Wie seht ihr das? Glaubt ihr, Intel kann die Lücke zu AMD und Nvidia bald schließen? Oder geht ihr davon aus, dass die Platzhirsche ihre Führungsposition weiter sichern oder gar ausbauen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!