50:30 Schlechte PC-Umsetzungen: Bleiben wir Spieler zweiter Klasse?

Die letzten PC-Releases namhafter Spiele wie Call of Duty, Hogwarts Legacy, The Last of Us, The Callisto Protocol - die Liste könnte noch weiter gehen - haben sich bei der PC-Community nicht mit Ruhm bekleckert.

Im Talk sprechen Micha, Peter und Patrick über ihren Frust sowie ihre Sorgen und lassen die Gedanken in die Vergangenheit und Zukunft schweifen. War früher alles besser? Nicht immer! Wird künftig alles besser? Wir geben die Hoffnung nicht auf.

Bugs, nervige Ruckler, problematische Steuerung und hohe CPU-Auslastungen aufgrund von langwierigen Shader-Kompilierungen sind nur einige der vielen Probleme. Wie haben sich diese in den vielen Blockbustern eingeschlichen und warum bleiben PS5 und Xbox Series X verschont?

Unter all den schwarzen Schafen finden sich im Gespräch aber auch Musterknaben, die in junger Vergangenheit mit vorbildlichen PC-Umsetzungen brilliert haben. Es gibt sie also, die guten PC-Releases.

Müssen wir uns auf weitere schlechte PC-Umsetzungen 2023 einstellen? Was erwarten wir von kommenden Schwergewichten wie Starfield und was haben Zwerge in diesem Talk zu suchen? Wir gehen den Fragen auf den Grund.

