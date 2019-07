»Das Schicksal von Atlantis« geht zu Ende: Am 16. Juli 2019 erscheint die dritte und finale Episode des Assassin's Creed: Odyssey DLCs, die euch endlich nach Atlantis führt. Im Laufe der Episode stoßt ihr auf die Schmiede von Atlantis, in der ihr an drei Säulen mächtige Waffen schmieden könnt.

Dafür benötigt ihr jeweils drei Adamant-Barren, die in Atlantis verstreut sind. Habt ihr die Materialien, sucht ihr eine Säule aus und wählt aus den drei Spielstiltypen Krieger, Attentäter oder Jäger. Welche Waffe dabei allerdings rauskommt und welche Effekte sie besitzt, verrät euch das Spiel nicht. Aber dafür habt ihr ja uns.

Lohnt sich der Season Pass von Assassin's Creed Odyssey? - Das bekommt ihr für euer Geld

Die Wahl des Waffentyps

Die drei Säulen bestimmen, welche Waffenart ihr erhaltet. Die Schlitze in der Schmiede deuten die Formen bereits an.

An der linken Säule bekommt ihr einen Speer

An der mittleren Säule bekommt ihr einen Streitkolben

An der rechten Säule bekommt ihr einen Dolch

Die Wahl des Waffeneffekts

Jede der drei Waffenarten könnt ihr in einer Krieger-, Attentäter- und Jäger-Version erhalten. Die Effekte hängen dabei vom Waffentyp ab. Ihr findet in Atlantis zwar neun Adamant-Barren, könnt jede Säule aber nur ein einziges Mal benutzen. Überlegt euch darum vorher gut, welchen Effekt ihr auf eurer Waffe haben wollt - und speichert vorher besser ab.

Streitkolben

Krieger-Effekt: Nahkampf-Schaden trifft Gegner in der Nähe.

Attentäter-Effekt: Attentats-Schaden trifft Gegner in der Nähe.

Jäger-Effekt: Schaden durch einfache Pfeile trifft Gegner in der Nähe.

Dolch

Krieger-Effekt: Alle Arten von Abklingzeit werden um 10 Prozent reduziert bei Kills durch Krieger-Fähigkeiten.

Attentäter-Effekt: Alle Arten von Abklingzeit werden um 10 Prozent reduziert bei Kills durch Attentäter-Fähigkeiten.

Jäger-Effekt: Alle Arten von Abklingzeit werden um 10 Prozent reduziert bei Kills durch Jäger-Fähigkeiten.

Speer

Krieger-Effekt: Wandle einen Bonus von 50 Prozent Krieger-Schaden um, damit er für alle Schäden gilt.

Attentäter-Effekt: Wandle einen Bonus von 50 Prozent Attentats-Schaden um, damit er für alle Schäden gilt

Jäger-Effekt: Wandle einen Bonus von 50 Prozent Jäger-Schaden um, damit er für alle Schäden gilt.

Der Effekt des Speers klingt im Deutschen etwas wirr. Im Original steht dort »Convert 50% Warrior Damage bonuses to All Damage«. Bedeutet also: Ihr wandelt je nach gewähltem Effekt 50 Prozent eures Krieger-, Attentäter- oder Jäger-Bonus in allgemeinen Schaden um.

Wenn ihr noch unentschlossen seid, ob ihr euch Das Schicksal von Atlantis kaufen sollt, schaut in unseren Test zu Episode 3 des Atlantis-DLCs. Dort verraten wir, ob das Finale des DLCs das Niveau der vorangegangenen Episoden halten kann.