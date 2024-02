Welche ist die schönste und welche die hässlichste Grafikkarte? Heiße Diskussion auf Reddit

Unter den schönsten Grafikkarten befinden sich viele Founders Editions von Nvidia und Referenzdesigns von AMD.

Auf Reddit gehen gerade zwei sehr interessante Threads steil, die schon wenige Stunden nach ihrem Erstellen jeweils über zweitausend Upvotes und mehrere Hundert Antworten erhalten haben.

So frägt zunächst der Reddit-Nutzer Friendly_Cantal0upe nach der Grafikkarte, die am schlechtesten aussieht. Wenige Stunden darauf will Reddit-Nutzer Collinatkins wissen, welches der schönste 3D-Beschleuniger ist.

Welche ist die hässlichste Grafikkarte?

Geht es nach den Reddit-Nutzern, liegt die Colorful Nvidia Geforce GTX 660 Ti iGame Edition ganz weit vorne. Sie hat zum Zeitpunkt des Erstellens dieses Artikels bereits 3.066 Upvotes:

Die meisten Reddit-Nutzer halten die Colorful Geforce GTX 660 Ti iGame Edition für die hässlichste Grafikkarte. (Bildquelle: MyDrivers)

Die GTX 660 Ti iGame Edition ist im November 2012 erschienen. Sie basiert auf der Kepler-Architektur und ist im 28-Nanometer-Verfahren gefertigt worden. Außerdem verfügt sie über 3,54 Milliarden Transistoren, 1.344 Shading-Units, zwei GByte GDDR5-Grafikspeicher und taktet mit bis zu 1.098 MHz.

Nur um das einmal in Relation zu setzen: Eine aktuelle RTX 4060 Ti wird im 5-Nanometer-Verfahren gefertigt, verfügt über 22,9 Milliarden Transistoren, 4.352 Recheneinheiten, acht beziehungsweise 16 GByte GDDR6-Grafikspeicher und taktet nominell mit bis zu 2.535 MHz.

Die Sapphire ATI Radeon X700 Pro Toxic halten viele für eine der hässlichste Grafikkarten.

Gefolgt wird die GTX 660 Ti von einer Sapphire ATI Radeon X700 Pro Toxic (1.709 Upvotes). Diese stammt aus dem Jahr 2005 und ist daher noch einmal deutlich schwächer.

Sie wurde im 110-Nanometer-Verfahren gefertigt, verfügt über 120 Millionen Transistoren, acht Pixel-Shader, sechs Vertex-Shader, 128 MByte GDDR3-VRAM und taktet mit 425 MHz.

Welche ist die schönste Grafikkarte?

Die meisten Reddit-Nutzer halten die Nvidia Geforce Titan Xp in der Star Wars Sammleredition für die schönste Grafikkarte.

Das Urteil der Reddit-Nutzer fällt hier ebenfalls eindeutig aus. Der bisherige Sieger mit 1.613 Upvotes (1.204 für die schwarze Edition plus 409 für die weiße Edition) ist die Nvidia Geforce Titan Xp in der Star Wars Collectors Edition. Hier gehts zum GameStar-Test:

Die Titan Xp in der Sammlerausgabe kam Ende 2017 auf den Markt, basiert auf der legendär starken Pascal-Architektur (GTX 1000), wurde im 16-Nanometer-Verfahren gefertigt, verfügt über 11,8 Milliarden Transistoren, 3.840 Rechenkerne sowie zwölf GByte GDDR5X-Speicher und taktet mit bis zu 1.582 MHz. Sie kostete seinerzeit 1.299 Euro.

Intels Design für die hauseigenen Arc-Beschleuniger scheint ziemlich vielen Reddit-Nutzern zu gefallen.

Auf dem zweiten Platz folgt ein Modell von Intel mit 768 Upvotes. Dabei kann es sich laut dem Bild sowohl um die Arc A770 als auch die Arc A750 handeln. Mehr zu deren Spezifikationen und wie gut sie in diversen Tests abschneiden, haben wir hier für euch:

Was meint ihr? Geht ihr mit den Reddit-Nutzern mit und haltet die GTX 660 Ti iGame Edition für die hässlichste und die Geforce Titan Xp in der Star Wars Collectors Edition für die schönste Grafikkarte? Oder habt ihr für beide Kategorien eigene Anwärter? Und welche Grafikkarte, die ihr selbst verbaut hattet, bleibt euch für immer in Erinnerung? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!