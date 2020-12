Seasons after Fall gratis bei GameStar Plus: Ein märchenhaftes Knobel-Adventure

Spiele sind Kunst: Auch wenn unser Lieblings-Medium immer noch um die Anerkennung als Kunst kämpfen muss, gibt es genug Spiele, die eben dies eindrucksvoll beweisen. Seasons After Fall ist ein solches Spiel: In diesem Puzzle-Plattformer manövriert ihr einen Fuchs durch die von Hand gezeichneten 2D-Levels und löst mit seiner Fähigkeit der Jahreszeiten-Manipulation Rätsel.

Der Fuchs im Walde: Die Geschichte des Spiels ist nicht besonders komplex oder kommt mit erschütternden Wendungen daher, ist aber (auch auf deutsch) spannend erzählt und für alle Altersstufen geeignet. Als verzauberter Fuchs habt ihr euch auf den Weg gemacht, die vier verlorenen Geister der Jahreszeiten zu finden. Auf Gewalt verzichtet das Spiel, auch Sterben könnt ihr nicht. Anspruchslos ist es trotzdem nicht: Die Rätsel sind fordernd genug, dass ihr eure grauen Zellen durchaus anstrengen müsst.

Kreative Knobeleien: Die größte Zeit des Spiels werdet ihr mit dem Lösen von Rätseln verbringen. Sprung-Passagen gibt es auch, diese sind aber nie sonderlich schwierig oder erfordern schnelle Reflexe. Mit der Fähigkeit des Jahreszeitenwechsels manipuliert ihr die Pflanzen und Gewässer des Waldes. Ist eine große Pflanze etwa vertrocknet, bringt ein Wechsel in den Frühling einen starken Regenguss, der die Pflanze wachsen lässt und euch so Zugang zum nächsten Areal gewährt.

Sehr gut, aber nicht perfekt: Seasons After Fall überzeugt mit seiner märchenhaften Optik, entspanntem Gameplay und den wahnsinnig guten Sprechern. Für Rätsel-Profis ist das Spiel wahrscheinlich stellenweise etwas zu einfach. Im Test vergab Kollege Penzhorn eine überzeugende Wertung von 81.

