22-Jähriger findet seltenes Exemplar von Zelda, verkauft es fast für 17.000 Dollar, dabei ist es Hunderttausende wert

Nur noch wenige Exemplare von »The Legend of Zelda« in originaler Verpackung und Versiegelung existieren. (Bildquelle: Heritage Auctions)

Als der 22-Jährige Kiro ein noch originalverpacktes und versiegeltes Modul von The Legend of Zelda in den heimischen vier Wänden entdeckte, ahnte er wohl bereits, einen Schatz gefunden zu haben.

Die weitere Recherche bestätigte das. Womöglich könnte ihm das seltene Stück einen wahren Geldsegen bescheren:

Ich habe mir den Preisverlauf [auf Ebay] angesehen und dachte: 'Oh, vielleicht bekomme ich höchstens 17.000 oder 20.000 Dollar, wenn ich Glück habe. Kiro gegenüber CNBC Make It

Doch weit gefehlt: Kiros Version von The Legend of Zelda , das seine Familie 1987 für knapp 30 Dollar für das NES (Nintendo Entertainment System) erwarb, sollte sich als viel wertvoller herausstellen, als er es sich hätte träumen lassen.

Bis er das realisierte, kam es jedoch fast zum Verkauf und ein anderer hätte sich über ein echtes Schnäppchen freuen dürfen (via CNBC Make It).

Wann erschien was? The Legend of Zelda Das erste Zelda erschien 1986 in Japan und 1987 im Rest der Welt für das Nintendo Entertainment System (NES). Es verkauft sich über 6,5 Millionen Mal und begründete eine Spielreihe, die bis heute 20 Hauptteile und einige Ableger zählt. Der aktuellste Eintrag in diese Liste ist The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom aus dem Jahr 2023. Nintendo NES Das Nintendo Entertainment System kam 1983 als Famicom in Japan, 1985 in den USA und 1986 in Europa auf den Markt. Es verkaufte sich über 60 Millionen Mal und galte lange Zeit als erfolgreichste Konsole. Mit dem Controller des NES wurde das Steuerkreuz eingeführt, das sich seither überall durchgesetzt hat.

Sofortverkauf auf Ebay für 17.000 Dollar

Im vergangenen Oktober bot Kiro das Sammlerstück auf Ebay zum Verkauf an: 17.000 Dollar (rund 15.700 Euro) für denjenigen, der es ohne Versteigerung sofort nehmen wollte.

Im Nu fand The Legend of Zelda einen Käufer. Und nicht nur das. Viele Interessenten meldeten sich per Nachrichtenfunktion, einer davon bot sogar 30.000 Dollar in Bar, wenn er das Spiel direkt abholen könnte.

Genau das machte Kiro – der seinen echten Namen nicht nennen will – stutzig. Sein Schatz musste weit mehr wert sein, als er angenommen hatte. Kurzerhand zog er das Angebot zurück und löschte es: Ich dachte: Das ist verrückt. Unmöglich, dass ich es so schnell verkauft habe.

Kann man einen Verkauf so leicht abbrechen?

Laut Ebay-Statuten ist ein Verkäufer zwar grundsätzlich verpflichtet, den Verkauf abzuschließen, wenn ein Käufer gefunden ist. Allerdings gibt es eine dreißigtägige Frist, innerhalb derer der Verkauf abgebrochen werden kann, selbst wenn der Käufer bereits gezahlt hat.

Dieser erhält dann sein Geld zurück und es kann sein, dass ein Vermerk im Konto des Verkäufers hinterlegt wird.

Dramatische Wendung

Noch in der Nacht des Verkaufs auf Ebay nahm ein versierter Sammler mit Kiro Kontakt auf und bat um ein Telefonat - er war auf das Angebot aufmerksam geworden. In dem Telefonat erklärte er Kiro, dass es sich bei seiner Zelda-Kopie um ein seltenes Exemplar aus der allerersten Produktionsserie handelt.

Dass es noch dazu originalverpackt und versiegelt ist, macht es für Sammler zu etwas ganz Besonderem. Im November 2021 wurde ein vergleichbares Objekt bei Heritage Auctions für 705.000 Dollar (rund 650.000 Euro) versteigert. Auch ein anderer Klassiker konnte schon Rekordsummen erzielen:

Nach einer weiteren, professionellen Einordnung übernahm erneut Heritage Auctions den Verkauf von Kiros The Legend of Zelda .

Die Auktion wurde am 23. Februar beendet. Das Ergebnis fiel jedoch nicht so hoch aus wie auf der Aktion vor etwas mehr als zwei Jahren. Dennoch dürfen sich Kiro und seine Familie über 288.000 Dollar (rund 265.000 Euro) freuen.

Was macht Kiro mit dem Geld?

Der Erlös aus der Auktion soll nicht sofort ausgegeben, sondern sinnvoll angelegt werden:

Ich werde das Geld definitiv nicht sofort ausgeben. Es wird in den langfristigen Vermögensaufbau für mich und meine Familie fließen. Kiro gegenüber CNBC Make It

Trotz seiner jungen Jahre handelt Kiro bereits sehr umsichtig. Was würdet ihr mit solch einem unerwarteten Geldsegen anfangen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!