Shootmania: Storm gratis bei GameStar Plus: Schnörkellose Multiplayeraction

Rasante Bewegung ist alles! Das Gameplay von Shootmania erinnert nicht zufällig an jenes klassischer Shooter wie Quake oder Doom. Es ist schnell, dynamisch und jederzeit unter eurer Kontrolle. Die wenigen benötigten Tasten machen Shootmania zu einem Paradebeispiel für das Prinzip "leicht zu lernen, schwer zu meistern". Die meisten Kniffe habt ihr nach wenigen Runden raus und schon verkettet ihr Abschüsse mit Walljumps während euch der Schweiß auf der Stirn steht und euer Herz rast.

Skill-based: Shootmania verzichtet vollkommen auf Freischaltsysteme oder anpassbare Ausrüstung. Es gibt drei Waffen die sich jeweils für unterschiedliche Situationen eignen. Die Folge: alle Spieler starten mit den gleichen Voraussetzungen und am Ende stehen die spielerischen Fähigkeiten im Vordergrund. Verbunden mit dem ausgezeichneten Ranking-System wird Shootmania dadurch ungemein kompetitiv und motivierend, findet auch der GameStar Test.

Abwechslungsreich: Shootmania bietet elf verschiedene Grund-Modi. Darunter sind klassische Deathmatches, aber auch ausgefallenere Szenarien. So tretet ihr im Elite-Modus alleine gegen drei Gegner an oder findet bei "Royal" heraus, dass eine durch einen Sturm schrumpfende Map auch 2013 schon cool war. Die verschiedenen Spielmodi sorgen für Abwechslung und bieten sowohl für Solo-, als auch für Teamspieler massig Ballerspaß.

Selbstgebastelt: Die Nadeo-Spiele sind bekannt dafür, dass ein großer Teil ihres Inhalts von der aktiven Community erstellt wird. Wie bei Trackmania, oder den Trials-Ablegern, könnt ihr mit dem umfangreichen Editor eigene Maps, Szenarien und sogar neue Spielmodi erstellen und mit anderen teilen. So gibt es einen stetigen Contentnachschub für den Multiplayer und eine kreative Spielwiese für Hobby-Architekten.

