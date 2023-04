Wollt ihr mal ein sieben Meter hohes Videospiel sehen? Ein Museum macht's möglich

Das Strong National Museum of Play (kurz: The Strong Museum) hat eine Apparatur angekündigt, die vor allem Retro-Gaming-Fans allgemein, aber speziell Kinogänger der jüngst angelaufenen Videospielverfilmung The Super Mario Bros. begeistern dürfte.

Die Rede ist von: dem weltweit größten Donkey-Kong-Spielhallenautomat. Dass der Riesenaffe tatsächlich bald von den Ketten gelassen wird, geht aus einer Bekanntmachung auf museumofplay.org hervor.

Übrigens: Cineastische Hurra-Rufe schallen aktuell aus der Gaming-Redaktion. Natalie Schermann setzt in ihrer ausführlichen Filmkritik auseinander, warum den legendären Klempner-Zwillingen der nunmehr zweite Sturm auf die Kino-Leinwände gelungen ist (der trashige Super-Mario-Bros-Film anno 1993: rest in peace Dennis Hopper und Bob Hoskins).

Mehr zum Thema Super Mario Bros.: Ein würdiges Film-Comeback, das unsere Erwartungen sprengt von Natalie Schermann

Die wichtigsten Eckdaten zum Superprimaten: Laut Strong Museum ist der Arcade-Automat knapp sieben Meter hoch – und somit über 370-mal größer als der originale Spielhallen-Automat. Die Vorrichtung ist Bestandteil erweiterten Ausstellungsfläche des Museums.

Geöffnet wird die Ausstellungsfläche im Juni dieses Jahres. In der Bekanntgabe des Museums heißt es weiter, der XXL-Donkey-Kong-Automat soll ab dem 30ten Juni 2023 zum Zocken bereitstehen.

Und so sieht er aus: der Superprimatus Arcadicus

Die fantastischsten Fun Facts zum affenstarken Gaming-Erlebnis findet ihr nachstehend in Stichpunkten:

Die Geräteverkleidung besteht aus: einem Aluminium-Rahmen mitsamt MDF-Faserplatten

einem Aluminium-Rahmen mitsamt MDF-Faserplatten Die Spielerin steht auf einem Sockel: Dieser Sockel befindet sich am unteren Bildschirmrand.

Dieser Sockel befindet sich am unteren Bildschirmrand. Steuergerät: Gespielt wird über handelsüblich dimensioniertes Arcade-Steuerknüppel und -Knöpfe.

Gespielt wird über handelsüblich dimensioniertes Arcade-Steuerknüppel und -Knöpfe. Für Authentizität sorgt: Das verbaute Motherboard stammt aus einem originalen Donkey-Kong-Schrank.

Des Weiteren heißt es, die Nintendo-Zweigstelle Nintendo of America habe an dem gigantomanischen Ausstellungsstück mitgearbeitet. Wie intensiv diese Mitarbeit ausgesehen hat, ist bislang nicht bekannt.

Wer in den 80ern aufgewachsen ist, der weiß: Donkey Kong gehörte, nebst Super Mario Bros und Legend of Zelda, zu einigen der Gaming-Evergreens auf der Heimkonsole Nintendo Entertainment System. Findet ihr, die Strong Museum setzt Mr. Kong mit dem XXL-Aparillo ein würdiges Denkmal, oder ist das bestensfalls ein Marketing-Gag, der es nicht wert ist, am Steuerknüppel zu rütteln? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!