Hat selbst WhatsApp nicht: Eine der besten Alternativen bekommt nützliche Funktion

Signal bietet ein Feature, das WhatsApp noch nicht hat.

WhatsApp ist nach wie vor der klare Marktführer unter den Messenger-Diensten. Es gibt aber auch einige Alternativen, die mit einer höheren Sicherheit oder einzigartigen Features locken. Eine der beliebtesten davon ist Signal und dort gibt es jetzt eine spannende Neuerung.

Signal bietet neue Möglichkeit bei Sprachnachrichten

Großes Update: Die Android-Variante von Signal hat ein umfangreiches Update spendiert bekommen. Das Highlight von Version 7.41 ist dabei ohne Frage die neue Möglichkeit, Sprachnachrichten aufzunehmen und vorzuplanen.

Nach der Aufnahme der Sprachnachricht kann ganz einfach ein Zeitpunkt festgelegt werden, zu dem sie dann verschickt werden soll.

Das Feature dürfte vor allem alle freuen, die regelmäßig Geburtstage oder andere Jubiläen vergessen. Glückwunschnachrichten können ganz einfach schon Wochen oder Tage vorher aufgenommen werden und landen dann am großen Tag pünktlich beim Empfänger. Auch Erinnerungen lassen sich so ganz einfach planen.

Eine weitere Neuerung aus dem Update soll Phishing-Attacken in Zukunft leichter erkennbar machen. Wer von einer unbekannten Nummer angeschrieben wird, sieht in Zukunft, ob diese auch in einer oder mehreren Chat-Gruppen mit der eigenen ist. So lassen sich Kontaktversuche einfacher zuordnen.

Auch Apple bekommt Neuerungen: Während die Features bisher nur unter Android genutzt werden können, erhalten iOS-User ebenfalls eine praktische Verbesserung.

Version 7.57 überarbeitet nämlich die Fotoauswahl. Das App-interne Overlay wird durch die native Medienanzeige von iOS ersetzt, was die Navigation erleichtern soll. Bei der Suche nach empfangenen Bildern und Videos kann zudem direkt in den jeweiligen Chat gesprungen werden.

WhatsApp weiter an der Spitze: Wie eine Umfrage von Statista nahelegt, ist WhatsApp nach wie vor die meistgenutzte Messenger-App in Deutschland und das sogar mit einigem Vorsprung. Nahezu jeder Deutsche scheint WhatsApp demnach zumindest zu kennen, ein Großteil nutzt die App auch.

Auf den Plätzen folgen der Facebook Messenger und Telegram. Signal steht aktuell auf dem zehnten Platz.

Nutzt ihr Signal oder eine andere WhatsApp-Alternative? Was haltet ihr von den neuen Features?