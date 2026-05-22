Destiny 2: Aus, aus, das Spiel ist aus – nach knapp zwölf Jahren kommt das allerletzte Update

Das letzte Inhalts-Update für Destiny 2 erscheint in Kürze, und soll nochmal viele Wünsche der Community erfüllen.

Destiny 2 hatte ein langes Leben. Der Multiplayer-Shooter wurde von seinem Live-Service-Modell seit dem Release regelmäßig um neue Seasons erweitert, die neue Geschichten, neue Ausrüstung, neue Spielsysteme brachten. Nun geht die Ära offiziell zuende.

Das hat Entwickler Bungie in einem Blog-Post enthüllt. Demnach erscheint das letzte Inhalts-Update für Destiny 2 am 9. Juni 2026. Der Weg soll für die Zukunft freigemacht werden.

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Die letzte Inhaltserweiterung heißt Monument of Triumph. Es soll eine Art Liebesbrief an die Community werden und viele Wünsche zum Abschluss noch erfüllen. Sämtliche bisher bekannten Neuerungen findet ihr auf der offiziellen Bungie-Website. Hier ein paar Highlights:

Der Director kehrt zurück

Ein neues (permanentes) Pantheon mit neuen Bossen erscheint

Destination-Waffen werden überarbeitet, ebenso Loot aus Raids und Dungeons

Wie geht es weiter nach Destiny 2?

Wir haben euch das offizielle Statement von Bungie mal übersetzt:

Fast zwölf Jahre lang hatten wir das große Vergnügen und die Ehre, gemeinsam mit euch das Destiny-Universum zu erkunden. Mit all den Höhen und Tiefen, Überraschungen und Erfolgen war es für uns ein ungeheures Privileg, Destiny gemeinsam mit unseren Spielern zu gestalten. Auch wenn unsere Liebe zu Destiny 2 ungebrochen ist, wurde uns klar, dass nach The Final Shape die Zeit gekommen ist, unsere gemeinsamen Welten und Destiny jenseits von Destiny 2 weiterleben zu lassen. Da sich unser Fokus nun auf einen Neuanfang für Bungie richtet, werden wir damit beginnen, unsere nächsten Spiele zu entwickeln. Zu diesem Zweck werden wir am 9. Juni 2026 das letzte Live-Service-Inhaltsupdate für Destiny 2 veröffentlichen, um diese neue Reise als Studio zu beginnen. Auch wenn die aktive Entwicklung nun zu Ende geht, werden wir sicherstellen, dass Destiny 2 weiterhin spielbar bleibt, genau wie das ursprüngliche Destiny heute. Viele Änderungen in diesem letzten Update zielen darauf ab, sicherzustellen, dass Destiny 2 ein einladender Ort bleibt, an den die Spieler gerne zurückkehren. Wir sind stolz auf Destiny 2, auf die Orte, an die es uns geführt hat, und auf das Vermächtnis, das es geschaffen hat. Dank euch allen ist unser Universum riesig und basiert auf Jahren gemeinsamer Geschichten, Abenteuer und Siege. Vom Kosmodrom über das Pale Heart bis hin zur Lawless Frontier haben wir mit euch allen lebenslange Erinnerungen und Freundschaften geschmiedet. Wir sind unglaublich dankbar gegenüber allen, die uns auf dieser Reise begleitet haben.

Ist Destiny 3 in Arbeit? Was genau der Neuanfang bei Bungie bedeutet, bleibt sehr vage. Der bekannte Branchen-Insider Jason Schreier malt allerdings eher schwarz, was die Zukunft angeht. Laut ihm plane Bungie nun einen großen Stellenabbau bei ehemaligen Destiny-2-Entwicklern. Manche von ihnen sollen an neuen Ideen arbeiten, auch konkret für Destiny. Nichts davon habe bisher grünes Licht bekommen. Ein Destiny 3 steht damit zurzeit in den Sternen.

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Kommt das Aus für euch überraschend? Steigt ihr nach Destiny 2 auf Marathon um oder bleibt ihr dem alten Sci-Fi-Shooter treu, auch wenn keine neuen Seasons und andere Inhalte mehr erscheinen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wir halten natürlich weiterhin die Augen offen, ob sich die von Jason Schreier genannten Gerüchte bestätigen.