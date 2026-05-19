Das beste Need for Speed meldet sich zurück: Neues Video zeigt dichten Verkehr und Straßenrennen im Fan-Remake

Die Entwickler zeigen im neuesten Video die verbesserte Fahrphysik, Gegenverkehr sowie ein Outrun-Rennen. (Bildquelle: TUFU Projekt)

Neonlicht, röhrende Motoren und die unverwechselbare Musikauswahl: Need for Speed Underground 2 gilt für viele Racing-Fans als der absolute Höhepunkt der Reihe und belegt nicht ohne Grund den ersten Platz im großen GameStar-Ranking der besten Need For Speed-Spiele.

Genau dieser Fan-Liebling erhält ein längst überfälliges Next-Gen-Makeover. Das Entwickler-Team 2Unreal5Underground hat auf YouTube ein brandneues Gameplay-Video des Fan-Remakes hochgeladen.

Das neueste Video des sogenannten TUFU-Projekts zeigt frische Spielszenen in der Unreal Engine 5 und den aktuellen Fortschritt bei der Entwicklung. Zum ersten Mal können Fans eine komplett neue Fahrphysik, KI-Verkehr sowie ein Outrun-Rennen bewundern.

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Spontane Duelle und belebte Straßen

Gleich zwei neue Features stehen im Zentrum des rund einminütigen Clips: der Gegenverkehr sowie die rasanten Outrun-Rennen.

Das Video zeigt, wie der Spieler mit einem grünen Nissan 350Z durch die nächtlichen, verregneten Straßen von Bayview driftet, während er zivilen Fahrzeugen ausweicht.

Im Video ist auch das Remake des beliebten Outrun-Modus zu sehen, bei dem Spieler ein anderes Fahrzeug zu einem Rennen herausfordern können. Ziel ist es, den anderen Fahrer abzuhängen, um so das Rennen für sich zu entscheiden.

Die Szene wirkt in dem gezeigten Video sehr flüssig und sollte bei vielen Veteranen der Serie gleich Erinnerungen wecken.

13:31 Need for Speed - Der Rennspiel-Klassiker ist für EA zum Fluch geworden!

Autoplay

High-End-Grafik trifft auf nostalgisches Fahrgefühl

Bei der Technik setzt das Team hinter dem TUFU-Projekt vollständig auf die Unreal Engine 5, und das vorläufige Ergebnis kann sich schon sehen lassen.

Die asphaltierten Straßen spiegeln die bunten Neonlichter der Stadt und der getunten Autos wider, während moderne Lichteffekte für eine dichte Atmosphäre sorgen.

Doch das Projekt macht nicht nur optisch große Sprünge. Laut den Entwicklern wurde das Fahrverhalten stark verbessert, um die perfekte Balance zwischen moderner Physik und dem Fahrgefühl des Originales aus dem Jahr 2004 zu finden.

Wann dürfen Fans selbst ans Steuer?

Trotz des großen Fortschritts müssen sich die Fans der Serie noch in Geduld üben. Da es sich um ein Fan-Projekt handelt, gibt es zum jetzigen Zeitpunkt noch keinen offiziellen Termin.

Zudem schwebt bei Fan-Remakes immer das Schwert der Rechteinhaber über dem Projekt. Bisher hat sich Electronic Arts nicht zu dem Fan-Remake geäußert.

Mehr zum Thema: Laut EA hat Need for Speed keine Zukunft - und auch seine Vergangenheit verschwindet

Für Fans von Need for Speed bleibt es zumindest vorläufig einer der wenigen Lichtblicke, da die Serie für Electronic Arts augenscheinlich keine hohe Priorität mehr besitzt.

Das Projektteam plant, wichtige Features, wie den Karrieremodus, die offene Spielwelt und sämtliche Tuning-Optionen des Originals einzubauen. Nach eigenen Angaben sind etwa drei Viertel des Spiels fertiggestellt.