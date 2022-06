Ist das noch Skyrim? Neues Video lässt uns fast vergessen, dass das Spiel 10 Jahre alt ist

Skyrim wird traditionell viel und gerne gemoddet. Ein neues Video zeigt nun, was grafisch noch so alles in dem über zehn Jahre alten Spiel steckt. Um das zu erreichen, hat ein Youtuber mehr als 1.500 Mods angewendet und den Reshade-RTGI-Filter genutzt, der Raytracing simulieren soll.

Das Video stammt vom Youtube-Kanal Digital Dreams, der sich ausführlich mit grafischen Mods beschäftigt und noch viele weitere beeindruckende Videos parat hat. Uns hat das Skyrim-Video aber besonders gut gefallen, da es einen geliebten Klassiker quasi runderneuert.

Mit den ganzen Mods macht der Spaziergang durch die Spielwelt gleich noch mehr Spaß. Das passende Video seht ihr hier:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Ob ein waschechtes neues Skyrim beziehungsweise ein Nachfolger für eines der berühmtesten Computerspiele aller Zeiten überhaupt wirklich so eine gute Idee wäre, diskutieren wir im folgenden Artikel bei GameStar Plus:

Warum Skyrim 2 eine großartige und schreckliche Idee zugleich ist

Es ist nicht perfekt

Auch Skyrim: Elysium Remastered, wie die Modder von Digital Dreams das Projekt nennen, ist nicht perfekt. Gerade in den Kampfszenen sieht man dem Spiel seine alten Wurzeln an. Gegner wirken ungelenk und Bewegungen unnatürlich. Zumindest wissen wir so, dass wir es noch mit Skyrim zu tun haben.

Angaben zu der Performance beziehungsweise den Hardwareanforderungen des Projekts gibt es nicht. Digital Dreams lässt uns aber wissen, welche Hardware genutzt wurde. Das System hat es durchaus in sich:

Grafikkarte : ASUS TUF Geforce RTX 3090

: ASUS TUF Geforce RTX 3090 Prozessor : Ryzen 9 3900X, 4,5 Ghz

: Ryzen 9 3900X, 4,5 Ghz RAM : Corsair Vengance 32 GByte

: Corsair Vengance 32 GByte M2 SSD : Samsung Evo 970

: Samsung Evo 970 SSD : Crucial MX500 (2 TByte)

: Crucial MX500 (2 TByte) Mainboard: Asus Prime X470 Pro

Wenn ihr das Elysium-Remastered-Modpaket selbst auf eurem eigenen PC nachbauen wollt, könnt ihr das tun. Die komplette Mod-Liste inklusive Installationsanleitung findet ihr auf Github. Der Reshade-Filter ist dagegen nur per Bezahlung via Patreon so wie von Digital Dreams genutzt verfügbar.

Wir suchen Verstärkung im Tech-Bereich! Wenn du ebenfalls coole Tech-Storys und -Artikel auf GameStar schreiben möchtest, u.a. über Smartphones, Apps, Gadgets und Co., dann schau dir unsere Stellenanzeige an.

Mods verleihen Spielen neues Leben

Das wir durch Mods einige unserer Lieblingsspiele verändern können und dass quasi jeder dazu beitragen kann, eröffnet viele Möglichkeiten. Zuletzt hat uns beispielsweise eine Mod für schickere Wälder in Skyrim sehr gut gefallen.

Aber auch andere Spiele lassen sich so verändern und an eure Wünsche anpassen. Wenn ihr die Sims 4, Minecraft oder Valheim neu erleben wollt, haben wir hier die passenden Guides für euch parat:

Wie steht ihr zu Mods? Verändert ihr gerne eure Spiele oder spielt ihr sie lieber so, wie es die Entwickler vorgesehen haben? Lasst es uns gerne wissen!