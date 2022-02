Wenn Modder und Spieler ihre maximal hochgeschraubte Skyrim-Grafik vorstellen, gibt es meistens einen großen Haken: Um die schicke Optik genießen zu können, braucht ihr dann entweder einen 3.000-Euro-PC oder ihr erlebt Himmelsrand als Diashow und schmelzt eure Grafikkarte ein. Ein Beispiel:

Eine neue Mod macht macht jetzt fast im Alleingang die Wälder Skyrims um ein Vielfaches schöner und detaillierter, aber wohl ganz ohne Haken. Denn Spieler stellen hier verblüfft fest, dass kaum oder keine Auswirkungen auf die Performance zu beobachten sind.

So sehen die neuen Wälder aus

Ich kann euch hier natürlich viel über Detailgrad, Texturen und Gräserdichte erzählen, aber Bilder sagen immer noch mehr als tausend Worte. Zum Glück hat der Modder mit dem wohlklingenden Namen fxckthisworld ein beeindruckendes Video zu Demonstrationszwecken hochgeladen:

Der Autor gibt auf Nexusmods an, er habe einfach keine Modifikation gefunden, die aus den auf ihn langweilig wirkenden Wäldern Skyrims das mache, was er sich vorstelle. Kurzerhand hat er also selbst den Forsten des alternden Rollenspiels eine Generalüberholung verpasst.

Die Mod ersetzt die meisten der vorhandenen Bäume durch eigene Modelle und füllt die Wälder außerdem mit neuen Baumarten. Außerdem werden auch weitere Details hinzugefügt und die allgemeine Dichte der Vegetation erhöht, laut dem Autor sogar um das fünffache.

Das Ergebnis konntet ihr schon oben sehen: Wir können durch dichte, atmosphärische Wälder wandern, die zwar noch wie Skyrim aussehen, aber teils fast schon wie eine Neuauflage der Open World wirken. Bisher konnte der Modder nur die Regionen um Falkenring, Flusswald und Rifton überarbeiten, aber in Zukunft sollen auch die Wintergebiete und Morthal in neuem Glanz erstrahlen.

Während für die meisten Modder ihre Projekte nur ein Hobby sind, hat sich der YouTuber von Digital Dreams das Aufmotzen alter Spiele zum Beruf gemacht. Im Interview spricht er über seine Arbeit:

Schöne Optik ohne FPS-Einbrüche

Das überraschendste an den aufgehübschten Wäldern ist jedoch, dass die Installation der Mod sich wohl kaum auf die Performance auswirkt. So berichten es jedenfalls viele Spieler auf Nexusmods, die sich durchgehend begeistert von Optik und Technik der neuen Wälder zeigen.

Und auch der Autor erklärt auf der Website, dass seine Baummodelle relativ hardwareschonend gestaltet wurden. Auf unsere Nachfrage wies er aber darauf hin, dass sich die Mod gerade bei älteren Systemen durchaus auf die Performance des Spiels auswirken kann. Er habe sich aber um eine gute technische Umsetzung bemüht, um die Performanceverluste gering zu halten.

Ob gute Performance oder nicht, Rae Grimm und Michael Graf lieben Mods und haben deshalb dem Thema eine eigene Podcastfolge gewidmet:

