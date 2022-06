Wie oft lässt sich ein faltbares Smartphone auf- und zuklappen? Streamer startet wahnwitziges Experiment

Faltbare Smartphones stehen schon seit Release der Technik in der Kritik. Immer wieder hört man, dass der Bildschirm oder die Scharniere des Klappmechanismus durch das Auf- und Zuklappen des Smartphones mit der Zeit Schaden nehmen. Darum wird die Langlebigkeit dieser Geräte oft infrage gestellt. Ein YouTuber macht nun den ultimativen Falttest.

In einem Video von Sonntag, den 5. Juni, erklärt er, was er vorhat: Er möchte einen Live-Stream starten, in dem er und Kollegen ein Samsung Z Flip 3 von Hand immer wieder auf und zu falten, bis das Smartphone kaputtgeht. Und das tun sie momentan auch. Der Stream ist am 7. Juni gestartet und läuft Stand jetzt immer noch. Bisher wurde das faltbare Samsung-Smartphone über 110.000 Mal gefaltet. Den Stream seht ihr hier:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Einige auf dieser Seite eingebaute Links sind Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhält GameStar je nach Anbieter eine kleine Provision ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.

Bis es kaputtgeht

Wie lange der Stream noch gehen wird, ist derweil unklar. Der Streamer und seine Kollegen wollen ihn so lange durchziehen, bis entweder der Bildschirm oder die Scharniere des Smartphones kaputtgehen. In seinem Video erklärt Mrkeybrd, dass diese Art von Smartphone mindestens 200.000 Faltungen aushalten sollte. Es könnten aber durchaus mehr sein.

Nach rund zwei Tagen liegen wir bei etwas mehr als der Hälfte der vorhergesagten Faltvorgänge. Angenommen bei 200.000 ist Schluss, könnte der Stream also noch bis zum Wochenende dauern. Hält das Z Flip 3 länger aus, natürlich auch darüber hinaus.

Wir suchen Verstärkung im Tech-Bereich! Wenn du ebenfalls coole Tech-Storys und -Artikel auf GameStar schreiben möchtest, u.a. über Smartphones, Apps, Gadgets und Co., dann schau dir unsere Stellenanzeige an.

Das Smartphone zum (sehr häufigen) Auf- und Zuklappen

Warum falten die Streamer per Hand?

Um Falt-Smartphones zu testen, werden in der Regel speziell dafür gefertigte Maschinen verwendet. Diese nutzen vor allem die Hersteller, um die Langlebigkeit zu testen. Aber auch einige Tester, wie zum Beispiel CNET haben solche Falttests schon mit Maschinen absolviert.

Laut Mrkeybrd faltet ein Mensch Smartphones aber anders zusammen als eine Maschine das macht. Darauf, inwiefern die Falttechniken von Mensch und Maschine sich unterscheiden, geht er aber nicht ein. Allerdings soll das Falten von Menschenhand den tatsächlichen Umständen in der echten Welt näherkommen. Deshalb erhofft er sich ein möglichst realitätsnahes Ergebnis.

138 10 Test Ich habe ein Foldable und kann nie mehr zurück

Viele Falter im Stream: Natürlich sitzt der YouTuber dabei nicht tagelang selbst vor der Kamera und faltet das Smartphone. Die Arbeit teilt er sich mit Kollegen, die in zweistündigen Schichten streamen. So kann das Experiment auch problemlos über mehrere Tage laufen.

So ein Faltmechanismus kann aber auch bei anderen Geräten zum Einsatz kommen. Ein Konzept-Artist hat vor Kurzem gezeigt, wie ein MacBook mit faltbarem Bildschirm aussehen könnte und wie es die Funktionalität des Laptops erweitert:

Faltbarer Laptop-Screen: MacBook-Konzept zeigt, was damit möglich wäre

Wie viele Faltungen schafft das Samsung Z Flip 3? Habt ihr eine Einschätzung? Und wie lange wird der Livestream noch laufen? Eure Meinung ist gefragt!