Die Zeiten der SMS sind längst vorbei? 6 Milliarden täglich versendete Kurznachrichten beweisen das Gegenteil

In den USA werden nach wie vor täglich Milliarden von SMS versendet. Allerdings nicht mit einem Dumb-Phone wie der Neuauflage des Nokia 3310.

In Deutschland und vielen anderen Ländern haben Messenger-Dienste wie WhatsApp die gute alte SMS schon lange abgelöst. Ausgerechnet in den USA wird der »Short Message Service« (10 Punkte für alle, die gewusst haben, wofür die Abkürzung steht) immer noch täglich vielfach genutzt.

SMS dank Apple an der Spitze

Großer Unterschied in den USA: Um diese Geschichte zu verstehen, muss man die Hintergründe und die Situation in den USA kennen. Während in Deutschland beispielsweise schon seit 2013 mehr WhatsApp-Nachrichten als SMS (via hellomateo), versandt werden, sieht die Lage in den Vereinigten Staaten ganz anders aus.

Dort ist einerseits das iPhone nochmal weiter verbreitet als bei uns, andererseits werden WhatsApp, Telegram und Co. deutlich weniger genutzt. Die meisten Apple-User in den USA nutzen offenbar am liebsten iMessage.

Der Nachrichtendienst funktioniert zwischen zwei Apple-Geräten im Grunde genau wie WhatsApp und Co., steht allerdings auch nur auf Apple-Geräten zur Verfügung. Wenn in iMessage eine Nachricht an ein Android-Gerät abgeschickt wird, wird diese in der Regel per SMS versandt.

So erklärt sich dann auch, wieso in den USA laut wccftech noch immer jeden Tag über sechs Milliarden SMS verschickt werden. Zum Vergleich: In Deutschland sind es ungefähr fünf Milliarden - allerdings im ganzen Jahr.

Das ändert sich gerade: Schon seit geraumer Zeit arbeitet besonders Google daran, SMS durch den neuen Standard RCS (Rich Communication Services, nochmal 10 Punkte) zu ersetzen. Für Google ist der heimische Smartphone-Markt natürlich besonders wichtig, weshalb eine möglichst nahtlose Kommunikation mit Apple-Geräten angestrebt wird.

Der Vorteil von RCS liegt vor allem darin, dass auch Bilder, Videos, Audio-Aufnahmen und mehr in hoher Qualität übertragen werden können.

Vor ein paar Jahren hat Apple RCS als neuen Standard bei den iPhones eingeführt, sodass zwischen Google Messages und iMessage einfacher gechattet werden kann. Mittlerweile werden laut Google in den USA auch schon knapp eine Milliarde RCS pro Tag versendet und es werden immer mehr.

Da aktuell offenbar immer noch viele iPhones genutzt werden, die RCS noch nicht unterstützen, sind die SMS-Zahlen nach wie vor hoch. Der Trend zeigt aber schon an, dass SMS auch in den USA schon bald zum alten Eisen gehören dürfte.