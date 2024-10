Der neue Snapdragon-Chip soll das Handy zum Laptop-Ersatz machen können

Razer hatte schon 2018 die Idee eines Smartphone-Laptop-Hybriden. Bei »Project Linda« handelte es sich um einen Laptop-Dock für das Razer Phone. (Bild: Razer)

Wenn es nach Chris Patrick, dem General Manager of Mobile Handsets bei Qualcomm geht, soll das Handy schon bald eine sinnvolle Alternative zum Laptop werden. Gegenüber Android Police teilt er interessante Einblicke zum neuen Snapdragon 8 Elite, der bei zukünftigen Android-Flaggschiffen zum Einsatz kommen wird. Seine Vision für Smartphones:

»Leistung auf Desktop-Niveau, Effizienz auf Mobilniveau«.

Snapdragon 8 Elite: Das Wichtigste in Kürze

Der neue Prozessor ist der direkte Nachfolger des Snapdragon 8 Gen 3 und wird neben dem MediaTek Dimensity 9400 kommende Android-Flaggschiffe antreiben.

Es kommt die hauseigene CPU-Architektur »Oryon« zum Einsatz, auf der auch Laptop-CPUs wie der Snapdragon X Elite basiert

Der neue Prozessor ist deutlich energieeffizienter

Die Gaming-Leistung ist um 40 Prozent zum Vorgänger gestiegen.

45 Prozent mehr NPU- und CPU-Leistung

Laut Chris Patrick gibt es immer noch Aufgaben, die man besser mit einem Laptop statt eines Handys erledigt. Mit dem neuen Chip ist diese Aufteilung laut ihm nicht mehr notwendig. Die nötige Rechenleistung ist jetzt gegeben.

Erste Benchmarks sind vielversprechend

Der YouTuber Geekerwan hat den Snapdragon 8 Elite ersten Benchmarks unterzogen und ihn mit anderen High-End-Chips verglichen.

CPU-Leistung: Der Snapdragon 8 Elite kann sich beim Geekbench 6-Test vor Apples A18 Pro absetzen und knackt die 10.000er-Marke. Bei der Singlecore-Leistung bleibt der neue Apple-Chip allerdings noch ungeschlagen.

Prozessor Geekbench 6 Multicore Geekbench 6 Singlecore Snapdragon 8 Elite 10.521 3.242 A18 Pro 9.376 3.509 Dimensity 9400 9.317 3.010 A17 Pro 7.864 2.999 Snapdragon 8 Gen 3 7.454 2.213

GPU-Leistung: Auf dem OpenCL-Test von Geekbench 6 erreicht der neue Chip eine beeindruckende Punktzahl von 18.007. Der MediaTek Dimensity 9400 erreicht im selben Test 16.257.

Beide GPUs weisen eine ähnliche Effizienzkurve auf und erzielten in Geekerwans Test etwa 2.600 Punkte. Der A18 Pro erzielte rund 2.100 Punkte.

In einem realen Gaming-Test mit Honkai Impact 3:

Snapdragon 8 Elite und Dimensity 9400 hielten durchschnittlich 60 FPS bei sehr hohen Einstellungen über 30 Minuten

Snapdragon 8 Elite bei 6,2 Watt, Dimensity 9400 bei 6,0 Watt.

Der A18 Pro schaffte 51,2 FPS mit einem Energieverbrauch von 5,5 Watt.

Auch bei der GPU-Energieeffizienz kann der Snapdragon 8 Elite überzeugen. (Bild: Geekerwan)

Kann ein Handy den Laptop ersetzen?

Diese Frage dürfte mit leistungsstarken Chips wie dem Snapdragon 8 Elite für individuelle Personen immer leichter zu beantworten sein. Viele Aufgaben, wie zum Beispiel das Konvertieren von RAW-Fotos oder das Schneiden von Videos, für die früher ein Laptop oder ein PC notwendig gewesen wäre, können heute von Handys übernommen werden.

Die Leistungslücke zwischen Laptops und Handys schrumpft von Jahr zu Jahr und die Desktop-Modi der heutigen Smartphones werden immer sinnvoller. Ob man den eigenen Laptop mit einem Handy ersetzen möchte, könnte in Zukunft eine Frage der Präferenz und nicht mehr eine der Plausibilität werden.

Was haltet ihr von dem neuen Snapdragon 8 Elite? Könnt ihr euch vorstellen, den Laptop mit einem Handy zu ersetzen, das die nötige Leistung und einen geeigneten Desktop-Modus mitbringt? Oder kommt für euch so ein Szenario gar nicht infrage? Schreibt uns eure Meinung zu dem Thema in die Kommentare!