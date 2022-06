Sonderedition der RTX 3060: Den Look dieser Grafikkarte kann man nur lieben oder hassen

Die Nvidia Geforce RTX 3060 gibt es seit Ende Februar 2021. Sie ist eigentlich eine eher unspektakuläre Grafikkarte, einziges wirklich auffälliges Merkmal sind die 12,0 GByte Videospeicher, die für einen Beschleuniger von Nvidia der Full-HD- bis WQHD-Klasse ziemlich großzügig bemessen sind.

Der chinesische Hersteller Galax hat nun jedoch eine limitierte Sonderedition der RTX 3060 herausgebracht, die tatsächlich etwas Aufmerksamkeit verdient. Und das liegt nicht etwa an irgendwelchen technischen Besonderheiten, sondern am äußerst ungewöhnlichen Look. Den kann man wohl nur lieben oder hassen. Zu welcher Gruppe der Autor dieses Artikels zählt, verraten wir euch am Ende des Artikels.

Aber ganz egal, wie ihr zum Look der Galax RTX 3060 steht, sich eine Grafikkarte aus der aktuellen Modellreihe kurz vor der Veröffentlichung einer neuen Generation zu kaufen, macht nur in wenigen Ausnahmefällen Sinn:

Einige auf dieser Seite eingebaute Links sind Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhält GameStar je nach Anbieter eine kleine Provision ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.

Die RTX 3060 Gemüsefee

Wie die Grafikkarte genau bezeichnet wird, ist nicht ganz klar. Die Bilder, die uns via die chinesische Website Expreview.com erreichen, sprechen allerdings von Gemüsefee . Der Name ist hier tatsächlich Programm, denn die Backplate ist mit einer Art Hund in einem grünen Salatkopf verziert, der Rest der Karte ist quietschgelb mit ein paar roten – was auch immer das sein soll – und chinesischen Schriftzeichen.

Der Grafikkarte liegt außerdem passendes Zubehör in Form eines Würfels, eines Mauspads und einer Sammelkarte bei. Für umgerechnet rund 440 Euro kann eine der auf 500 Stück limitierten Sondereditionen der Nvidia Geforce RTX 3060 erworben werden. Seht selbst:

Um welche Figur es sich bei dem Design genau handelt, ist uns indes nicht klar. Aber es könnte eine in China besonders beliebte Zeichentrick- oder Comicfigur sein. Wenn ihr mehr Ahnung habt als wir, sagt uns da liebend gerne in den Kommentaren Bescheid!

Alexander Köpf Redakteur Alex hat in seinem Leben schon viele Grafikkarten gesehen. Auch einige mit wirklich herrlich schrägen Designs, darunter sogar rosarote mit Kätzchen darauf. So ein Modell wie die Gemüsefee ist ihm aber noch nicht untergekommen. Wie er das finden soll, ist ihm auch nicht klar, aber direkt abgeneigt ist er dem nicht.