Ein neues Sony-Patent könnte eine wichtige Änderungen für die PlayStation 6 zeigen

Laut einem Patent arbeitet Sony an einer neuen Kühlung für die nächste PlayStation. (Bild: Sony)

Gerade bei der ersten Modellreihe der PS5 gab es vermehrt Probleme mit der Flüssigmetall-Kühlung, speziell wenn die Konsole hochkant aufgestellt wurde.

Mittlerweile sind die Probleme zwar gelöst, offenbar wird für die nächste PlayStation aber an einer ganz neuen Kühlung gearbeitet.

Patent zeigt neues Kühlsystem für Konsolen

Über das Anfang 2026 eingereichte und im April veröffentlichte Patent hatte zuerst Tech4Gamers berichtet. Zu sehen ist ein geschlossenes System mit mehreren speziell entwickelten Heatpipes.

Die Kühlung würde mit diesen auf der Verdampfung einer Flüssigkeit wie Wasser basieren. Das könnte die Kühlleistung sowohl im vertikalen als auch im horizontalen Betrieb optimieren.

Es handelt sich dabei natürlich erstmal nur um ein Patent, das zeigt, dass Sony an einem solchen Kühlsystem forscht. Das bedeutet jedoch nicht automatisch, dass es dann auch bei der PS6 zum Einsatz kommt. Die Chancen dafür dürften wegen der Kühlungsprobleme der PS5 aber gut stehen.

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In jedem Fall wird Sony die Probleme, die es bei der PS5 gab, nicht wiederholen wollen. Dort gab es immer wieder Fälle, bei denen Flüssigmetall in vertikaler Position über längere Zeit ungleichmäßig verteilt wurde oder sogar ausgetreten ist.

Mit der PS5 Pro und neueren Modellen der PS5 Slim wurde dieser Konstruktionsfehler behoben. Dennoch gibt es bei Flüssigmetall immer Herausforderungen bei der langfristigen Versiegelung und der Lagerstabilität in verschiedenen Positionen.

Der Wechsel zu einer Vaporization-Kühlung könnte daher die Langlebigkeit der nächsten Konsole verbessern. Abstriche bei der Kühlleistung müssen dabei in der Regel nicht gemacht werden.

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Das Patent könnte also ein kleiner Hinweis auf die Architektur der PlayStation 6 sein. Alternativ zeigt es zumindest, dass Sony über andere Lösungsmöglichkeiten nachdenkt. Die nächste PlayStation wird frühestens Ende 2027, eher 2028 erwartet. Das dürfte nicht zuletzt auch davon abhängen, wie sich der aktuell sehr schwierige Hardware-Markt in den kommenden Monaten entwickelt.