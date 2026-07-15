Summer Sale verpasst? Keine Sorge, wir haben auf Steam 8 tolle Spiele zum Tiefstpreis gefunden, darunter den Survival-Hit Valheim

Eigentlich sollte der große Shopping-Rausch ja längst abgeklungen sein, denn der Steam Summer Sale endete vor ein paar Tagen. Aber ähnlich wie die Metropole New York, schlafen auch die guten Angebote nie.
Wir sind deshalb erneut mit der Taschenlampe in Valves Spielekeller hinabgestiegen und kommen mal wieder mit ein paar Highlights zurück. Mit dabei ein moderner Klassiker, der schon sehr bald seinen größten Meilenstein feiert.
Highlight der Woche: Valheim
- Genre: Survival
- Release: 2. Februar 2021 (Early Access), 9. September 2026 (1.0)
- Preis: 10 Euro (50 Prozent Rabatt)
Nach mehr als fünf Jahren im Early Access hat Valheim den Release-Tag von Version 1.0 im Rahmen des Summer Game Fest 2026 verkündet. Ab dem 9. September 2026 steht das komplette Wikinger-Erlebnis für euch bereit. Da der reguläre Preis des Survival-Hits ab diesem Tag noch einmal auf knapp 30 Euro ansteigen wird, ist es eine Überlegung wert, jetzt noch zuzuschlagen.
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