Summer Sale verpasst? Keine Sorge, wir haben auf Steam 8 tolle Spiele zum Tiefstpreis gefunden, darunter den Survival-Hit Valheim

Jetzt ist eine gute Gelegenheit mit Valheim zu starten, denn es steht kurz vor'm 1.0-Release und ist dabei auch noch deutlich günstiger.

Profilbild von Marie-Lena Höftmann

Marie-Lena Höftmann
15.07.2026 | 12:03 Uhr

Jetzt geht Valheim erst richtig los. Jetzt geht Valheim erst richtig los.

Eigentlich sollte der große Shopping-Rausch ja längst abgeklungen sein, denn der Steam Summer Sale endete vor ein paar Tagen. Aber ähnlich wie die Metropole New York, schlafen auch die guten Angebote nie.

Wir sind deshalb erneut mit der Taschenlampe in Valves Spielekeller hinabgestiegen und kommen mal wieder mit ein paar Highlights zurück. Mit dabei ein moderner Klassiker, der schon sehr bald seinen größten Meilenstein feiert.

Highlight der Woche: Valheim

Video starten 1:27 Valheim feiert nach 5 Jahren den Release und zeigt das letzte neue Biom

  • Genre: Survival
  • Release: 2. Februar 2021 (Early Access), 9. September 2026 (1.0)
  • Preis: 10 Euro (50 Prozent Rabatt)
Zum Spiel auf Steam

Nach mehr als fünf Jahren im Early Access hat Valheim den Release-Tag von Version 1.0 im Rahmen des Summer Game Fest 2026 verkündet. Ab dem 9. September 2026 steht das komplette Wikinger-Erlebnis für euch bereit. Da der reguläre Preis des Survival-Hits ab diesem Tag noch einmal auf knapp 30 Euro ansteigen wird, ist es eine Überlegung wert, jetzt noch zuzuschlagen.

GameStar Plus Logo

Jetzt Artikel freischalten

25% Rabatt auf euer erstes Jahr GameStar Plus

GameStar Plus ist das Online-Abo für Gamer, denen gute Spiele wichtig sind. Schon ab 5,99€ im Monat. Deine Vorteile:

Zugriff auf alle exklusiven Tests, Guides, Videos und Reportagen von GameStar
Jede Woche ein exklusiver Podcast und zwei exklusive Newsletter
Von Experten, die wissen, was gespielt wird
Keine Banner und viel weniger Werbespots
Jederzeit online kündbar

Du hast bereits GameStar Plus? Hier einloggen.

Kommentare(1)
Kommentar-Regeln von GameStar
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.

Mit Plus einloggen
Jetzt Plus beitreten
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Valve Steam

Valve Steam

Kategorie: Tools

Preisvergleich
Alles zum Produkt
Preisvergleich
Alles zum Produkt
Zum Thema

vor einer Stunde

Summer Sale verpasst? Keine Sorge, wir haben auf Steam 8 tolle Spiele zum Tiefstpreis gefunden, darunter den Survival-Hit Valheim

vor einem Tag

Die Mikrotransaktionen von AC Black Flag Resynced treiben viele Leute auf die Palme, jetzt reagiert Ubisoft

vor einem Tag

Palworld 1.0 ist da und nimmt einen weiteren Rekord ins Visier - das steckt in der Vollversion

vor 2 Tagen

Neu bei Steam: Eine lang ersehnte deutsche Wirtschaftssimulation verpasst diese Woche ihren Release – aber es gibt ein tolles Trostpflaster

vor 4 Tagen

»Sport ist gefährlich und sollte vermieden werden« - Steam Sales vor 16 Jahren waren anders wild!
mehr anzeigen
Aktuelle Artikel
alle anzeigen
»Für Ubisoft ist das unser Lohn« - Bei einem Studio hinter AC Black Flag Resynced gibts Kündigungen statt Release-Party, Entwickler streiken PLUS

vor 12 Minuten

»Für Ubisoft ist das unser Lohn« - Bei einem Studio hinter AC Black Flag Resynced gibt's Kündigungen statt Release-Party, Entwickler streiken
Im neuen Steam-Spiel Nothing darf man absolut gar nichts tun und Spieler sind »begeistert« [Best of GameStar]   46     7

vor 23 Minuten

Im neuen Steam-Spiel Nothing darf man absolut gar nichts tun und Spieler sind »begeistert« [Best of GameStar]
Ich habe schon dutzende Mähroboter ausprobiert, aber geblieben ist nur einer: Jetzt bekommt ihr ihn supergünstig bei Amazon!

vor 28 Minuten

Ich habe schon dutzende Mähroboter ausprobiert, aber geblieben ist nur einer: Jetzt bekommt ihr ihn supergünstig bei Amazon!
Razer Blade 18 (2026) im Test: Ich will es lieben aber das Notebook macht es mir verdammt schwer PLUS

vor 33 Minuten

Razer Blade 18 (2026) im Test: Ich will es lieben aber das Notebook macht es mir verdammt schwer
mehr anzeigen