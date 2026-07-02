»Ihr seid der Bösewicht geworden«: Ein 13 Jahre altes Video von Sony ist gealtert wie Milch und die Community beweist Galgenhumor

Das legendäre PlayStation-Video fällt Sony jetzt auf die Füße. (Bild: Sony)

Sony hat das Ende der physischen Spiele-Releases angekündigt. Ab 2028 sollen neue Titel nur noch digital erscheinen.

In diesem Zusammenhang wird ein 13 Jahre altes PlayStation-Video jetzt von der Community wieder ausgegraben.

Einer der größten Sony-Wins ist nicht gut gealtert

Es war vielleicht einer der Höhepunkte der »Konsolen-Kriege«: Im Juni 2013 veröffentlichte Sony ein nur 20 Sekunden langes Video als Reaktion auf die damals extrem kontroverse Ankündigung der Xbox One. Eine Accountbindung von Spielen sollte unter anderem das Weiterverkaufen und Verleihen von Titeln erschweren.

In dem Clip zeigen die PlayStation-Manager Shuhei Yoshida und Adam Boyes, wie das Teilen von Spielen auf der PS4 funktioniert. Yoshida reicht dabei einfach eine Spielehülle an Boyes weiter, der sich bedankt.

Ein deutlicher Stich gegen die Konkurrenz, der Sony wohl spielernah aussehen lassen sollte:

0:21 Playstation 4 - Geht ganz einfach: Gebrauchtspiele auf der PS4 - Geht ganz einfach: Gebrauchtspiele auf der PS4

Autoplay

Die Community über das Video von damals aus Sicht von heute

Im Zuge der Ankündigung von Sony, dass ab Januar 2028 keine physischen Disc-Versionen von Spielen mehr geplant sind, wird das Video nun von Spielern etwa auf Reddit wieder ausgegraben. Sony kommt dabei nicht gut weg.

Unter dem Originalvideo kommentiert ein Nutzer:

»Ihr seid zu dem Bösewicht geworden, über den ihr euch lustig gemacht habt.«

Ein anderer ergänzt:

»Das ist so, als würde man sich nach der Scheidung das Hochzeitsvideo ansehen.«

Auf Reddit hat hingegen ein User die Lösung gefunden:

»Zieh einfach den Stecker der gesamten Konsole und gib sie deinem Freund.«

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Die Reaktionen fallen insgesamt sehr negativ aus. Mehrere Nutzer kommentieren zudem, dass Microsoft nun die Möglichkeit hätte, endlich »Rache« für das Video zu nehmen. Dafür müsste die nächste Xbox aber auch auf physische Releases setzen, was eher unwahrscheinlich ist.

Klar ist auch, dass der digitale Markt seit Jahren größer wird. Viele PC-Spieler dürften schon lange mit Disc-Versionen abgeschlossen haben. Wir wollen deshalb von euch wissen, wie viele physische Spiele ihr überhaupt noch kauft:

Noch mehr schlechte Sony-News: PlayStation nimmt euch gekaufte Filme wieder weg: Über 500 Produkte werden aus User-Accounts gelöscht

Nachdem auch GTA 6 nicht auf Disc erscheinen wird und sich der Markt zuletzt immer mehr digitalisiert hat, kommt die Ankündigung nur noch bedingt überraschend.

Selbst Sonys neueste Konsole, die PS5 Pro, kommt standardmäßig ohne Laufwerk. Die Wahrscheinlichkeit, dass auch bei der PlayStation 6 darauf verzichtet wird, scheint so groß wie noch nie. Für andere Publisher ergeben physische Releases dann auch weniger Sinn.