Spieler baut neuen Gaming-PC und sein Vater sagt, er hat noch eine Nvidia-Grafikkarte da – doch die ist knapp 20 Jahre alt

Auch Tech-Autor Nils kann sich noch gut an die Geforce 7600 GT erinnern, um die es hier geht. Ihren Test haben damals aber die Kollegen Daniel Visarius und Hendrik Weins übernommen. Nils kam erst sieben Jahre später zur GameStar.

Bei einem PC für Spiele ist nichts so wichtig wie Grafikkarte, doch sie muss nicht unbedingt neu sein. Ganz so alt wie in diesem Fall von Reddit sollte es aber besser nicht werden.

Worum geht es? Es handelt sich nur um eine kleine Anekdote, von der ein Reddit-Nutzer mit dem Namen j_mobes berichtet. Folgendes ist demnach passiert:

Er erzählte seinem Vater, dass er sich einen Gaming-PC gebaut hat. Daraufhin meinte dieser, dass er noch eine Nvidia-Grafikkarte übrig habe, die sein Sohn gerne verwenden könne.

Das machte j_mobes neugierig. Allerdings entpuppte sich die GPU seines Vaters als eine Geforce 7600 GT des Herstellers Point of View aus dem Jahr 2006. Es handelt sich also um eine hoffnungslos veraltete Grafikkarte.

Der Reddit-Nutzer selbst fasst die Geschichte in unseren Augen sehr gut zusammen, indem er Folgendes sagt:

Nicht gerade das, was ich im Sinn hatte, aber mein alter Herr hat ein großes Herz.

In den insgesamt über 700 Kommentaren zu dem Beitrag mit mehr als 21.000 Upvotes sehen das viele Reddit-Nutzer ähnlich. Außerdem tauschen sie sich intensiv über ihre eigenen Erfahrungen mit derart alten GPUs aus.

Wollt ihr die Geschichte der wichtigsten Grafikkarten von Nvidia im Schnelldurchlauf sehen, legen wir euch dieses kurze Video ans Herz:

0:51 »Die erste echte GPU der Welt«: Nvidia feiert 25 Jahre Geforce 256

Die alte GPU im Vergleich mit neuer Technik

Um eine Idee davon zu bekommen, wie sehr sich Grafikkarten in den letzten knapp 20 Jahren weiter entwickelt haben, schauen wir uns eine Zahl an, die in Bezug auf die Leistung oft genannt wird: die Teraflops.

Mehr zu den technischen Hintergründen davon erfahrt ihr im Artikel Grafikkarten: Was Teraflops wirklich über die Performance in Spielen aussagen . Stark vereinfacht lässt sich anhand der Teraflops ungefähr sagen, wie schnell eine GPU ist.

Das Diagramm unten zeigt die 7600 GT und die Entwicklung bei Nvidias X600/X60/XX60-Grafikkarten seit dem Release der Geforce-7000-GPU im Jahr 2006.

Theoretische Rechenleistung von Nvidia-GPUs im Vergleich

Angaben in Teraflops (FP32) Teraflops Geforce RTX 4060 (8 GB) 15,11 Geforce RTX 3060 (8 GB) 12,74 Geforce RTX 2060 (6 GB) 6,45 Geforce GTX 1060 (6 GB) 4,38 Geforce GTX 960 (2 GB) 2,41 Geforce GTX 760 (2 GB) 2,38 Geforce GTX 660 (2 GB) 1,98 Geforce GTX 560 (1 GB) 1,09 Geforce GTX 460 (1 GB) 0,91 Geforce GTX 260 (896 MB) 0,72 Geforce 9600 GT (512 MB) 0,31 Geforce 8600 GT (512 MB) 0,14 Geforce 7600 GT (256 MB) 0,11 0,00

4,00

8,00

12,00

16,00

20,00

Die RTX 4060 erreicht demnach beispielsweise einen Wert, der über 137 Mal höher liegt als der der 9600 GT. Von der Unterstützung moderner Techniken wie Raytracing, DLSS und Frame Generation ganz zu schweigen.

Außerdem verfügt die RTX 4060 über 32 Mal so viel VRAM sowie eine bis zu fünfmal so hohe Taktrate. Dank Fertigung in 5 Nanometern (7600 GT: 80 Nanometer) liegt die TDP der RTX 4060 dabei nur knapp dreimal so hoch (115 Watt versus 40 Watt).

Die alte Grafikkarte im GameStar-Test

Unseren Test der Geforce 7600 GT aus der GameStar-Ausgabe 05/2006 seht ihr auf den Bildern unten.

Das Fazit zu der GPU lautete damals: Tolle Mittelklasse-Karte mit genialem Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Lüfter dreht jedoch lauter als bei der Vorgängerin Geforce 6600 GT .

Auch das konkrete Modell von Point of View, um das es hier geht, haben wir damals einem kurzen Test unterzogen.

Die Kernaussage des Artikels überrascht nicht: Die Spieleleistung liegt auf dem üblichen hohen 7600-GT-Niveau. Allerdings ging das Modell von Point of View dabei deutlich lauter zu Werke als GPUs der Konkurrenz.

Was war eure erste Grafikkarte? Habt ihr selbst mal eine GPU der Geforce-7000-Generation von damals benutzt? Und könnten eure Eltern euch ebenfalls noch alte Grafikkarten spenden oder haben sie mit dem Gaming nichts am Hut? Schreibt es gerne in die Kommentare!