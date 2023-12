Spieler-PC wird bei einem Brand zerstört und die teure Versicherung deckt den Schaden nicht ab, aber der Hersteller ersetzt ihn umsonst

Im Leben gibt es viel wichtigeres als PC-Hardware, aber etwas Freude bereiten kann sie dennoch.

Wenn man bei einem Brand nicht nur sein Zuhause, sondern auch seine Haustiere verliert, rückt so etwas wie ein zerstörter PC ganz weit in den Hintergrund. Einem Spieler hat der unerwartete Ersatz seiner Hardware aber dennoch zumindest etwas Freude in einer schweren Zeit bereitet (via Mein-MMO).

Die geringe Summe, die durch seine Mieterversicherung abgedeckt war, hat er laut einem Forenbeitrag zu den Geschehnissen in das Nötigste für seine Familie und Kinder gesteckt. An den Ersatz des PCs war danach nicht mehr zu denken.

Besonders ärgerlich: Die sehr teure Zusatzversicherung in Höhe von 400 US-Dollar, die er beim Kauf des Rechners 2022 abgeschlossen hat, gilt nur für Mängel an der Hardware, nicht aber für Schäden durch Feuer oder Wasser. Letztlich ist der Hersteller Skytech Gaming ihm aber doch zur Seite gesprungen.

Bei Skytech Gaming handelt es sich um einen klassischen Anbieter von Komplett-PCs aus Kalifornien in den USA.

Kostenloser Ersatz durch den Hersteller

Der Spieler hat sich an Skytech gewendet, um zu erfahren, ob es trotz der nicht greifenden Versicherung irgendeine Möglichkeit zur Unterstützung für ihn gibt.

Den Brand hat er dabei auf Nachfrage mit Fotos nachgewiesen, außerdem stimmten Artikel in den lokalen Nachrichten über das Feuer mit seinen Aussagen überein.

Seine Kontaktperson ist mit dem Problem zu ihrem Vorgesetzten gegangen und nach einem recht langen Prozess wurde entschieden, den PC kostenlos zu ersetzen - sehr zur Freude des Brandopfers.

Entsprechend stolz und glücklich zeigt er seinen neuen PC im Forum beziehungsweise auf diesem Bild:

Die originale Bildunterschrift des Spielers im Forum lautet: "Ich bin wieder da!!!!" (Bild: Reddit-Nutzer CapitalD-colon)

Wie ist die Versicherungslage in Deutschland?

Hierzulande sind etwa drei Viertel der deutschen Haushalte durch eine Hausratversicherung geschützt. Was genau sie abgedeckt, kann zwar je nach Vertrag und Anbieter variieren. Grundsätzlich zählen aber meist auch Feuerschäden und PC-Hardware dazu.

Das bestätigen uns gegenüber mehrere Anbieter wie Ergo, Huk Coburg und die Provinzial. Beispielhaft folgt die genaue Antwort der Pressesprecherin der Ergo-Gruppe, Dr. Claudia Wagner:

Der PC ist normaler Bestandteil des Hausrats. Damit ist er grundsätzlich Gegenstand des Vertrages für alle versicherten Gefahren, also auch Feuer / Brand. Eine Zusatzdeckung ist für diesen Fall nicht notwendig. Die Hausratversicherung ist grundsätzlich eine Neuwertversicherung. Im Fall eines Schadens, vorausgesetzt eine Reparatur ist ausgeschlossen, erhält der Versicherungsnehmer den Betrag, der notwendig ist, um das zerstörte Gerät in gleicher Art und Güte (Ausstattung) neu zu erwerben. Es empfiehlt sich, die Rechnung mit der Produktangabe aufzubewahren. Liegt diese Rechnung nicht vor, muss glaubhaft vermittelt werden, welche Art von PC (Marke / Typ / Hersteller) vorhanden war – insbesondere bei hochwertigen Geräten oder Sonderausstattungen.

Letztlich zählen für jeden Einzelfall aber immer nur genau die Versicherungsbedingungen, die im Vorfeld vereinbart wurden. Informiert euch hier also im Zweifel bei eurem Anbieter.

Wie sieht es bei euch aus? Besitzt ihr eine Hausratversicherung und kennt die genauen Konditionen gut? Gehört ihr außerdem generell zu den Menschen, die sich gerne gegen möglichst viele Dinge versichern, oder seid ihr in diesem Punkt eher zurückhaltend? Und wie beurteilt ihr zu guter Letzt die Reaktion von Skytech Gaming aus diesem konkreten Fall? Schreibt es gerne in die Kommentare!