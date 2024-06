Spieler taucht regelmäßig durch Müllberge, um alte Gaming-Artefakte zu finden – jetzt hat er einen 40 Jahre alten Schatz entdeckt

Für diesen Spieler wird der lokale Schrottplatz zur Goldgrube. (Bild: Adobe Stock - Cara-Foto - Graja)

Dumpster Diving mal anders: Der Reddit-Nutzer xasgrd wohnt in der Nähe eines Schrottplatzes, auf dem allerhand Metallschrott gesammelt wird. Das Schöne daran ist, dass man hin und wieder auch »Elektroschrott« finden kann, der zum Teil sogar noch funktionstüchtig ist.

Nun hat er einen 42 Jahre alten Commodore 64 samt Anleitung und Originalverpackung gefunden. Der Heimcomputer gilt als absoluter Gaming-Klassiker und ist bei Sammlern sehr beliebt.

Die besten Spiele auf dem Commodore 64 findet ihr übrigens hier:

Hitlisting - Die 20 beliebtesten C64-Spiele

Commodore 64 - Seltener Fund & Restaurierung

In welchem Zustand ist der C64? Ob das Gerät noch funktioniert, verrät uns xasgrd leider nicht. Doch die Bilder, die er hochgeladen hat, sehen so aus, als wäre der Heimcomputer in einem sehr guten Zustand.

Einige fragen sich sogar, wie so etwas auf dem Schrottplatz landen kann. Proxy-PlayerHD zum Beispiel:

»Wer zum Teufel wirft einen original verpackten C64 weg, mit Handbuch und allem drum und dran? Ich kenne die Antwort schon: Nicht-Tech/Retro-Leute, die den Wert nicht kennen.«

Der Wert, den der Reddit-Nutzer anspricht, liegt übrigens zwischen 100 und 200 Euro. Es gibt also durchaus teurere Konsolen. Doch für viele Sammler liegt der Wert wohl eher in der Nostalgie.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

C64 - eine Gefahr für sich selbst: In den Kommentaren unter dem Beitrag finden sich diverse Glückwünsche für den Glückstreffer auf dem Schrottplatz. Doch viele zeigen sich auch besorgt. Ganz besonders ein Tipp scheint für die Community essenziell zu sein:

Das Netzteil muss sofort ausgetauscht werden.

Mehrere Nutzer schreiben, dass das Netzteil des C64 gerne mal durchschmort und dabei den ganzen Computer mit in den Hardware-Tod reißt. Um den C64 zu nutzen, sollte xasgrd also erstmal eine paar Wartungsarbeiten vornehmen.

Nicht der erste Fund: Neben dem C64 hat xasgrd schon andere Gaming-Schätze auf seinem lokalen Schrottplatz gefunden. Auf seinem Profil seht ihr zum Beispiel eine NES mit Lightgun, mehrere N64-Konsolen und einiges mehr. Sein lokaler »Haufen«, wie er ihn nennt, scheint also ziemlich ergiebig für jeden Freund von Retro-Gaming.