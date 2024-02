Ein Spieler warnt vor Grafikkarten-Betrug bei Amazon, daraufhin besucht ein anderer die Adresse der Firma dahinter

Ob sich hier wirklich Grafikkarten finden, die verkauft werden? Wohl eher nicht. (Bild: reddit.com - weredo911 / stock.adobe.com - chones / Amazon)

Das ist mal Community-Engagement: Erst warnt der Reddit-Nutzer VectorP die PC-Gemeinschaft vor zwielichtigen Grafikkarten-Angeboten. Dann geht nur wenige Stunden später ein anderes Reddit-Mitglied noch einen Schritt weiter und begibt sich auf Spurensuche vor Ort.

Was genau ist passiert? Im besagten Reddit-Beitrag zeigt VectorP nicht nur Screenshots einer verdächtig günstigen Radeon RX 7900 XTX bei Amazon, sondern auch Detailinformationen zum Verkäufer. Dazu zählt die vermeintliche Adresse im chinesischen Changsa südlich von Wuhan.

Community-Mitglied weredo911 wird darauf aufmerksam, weil er zufälligerweise fast um die Ecke wohnt. Seine kurze und bündige Reaktion lautet: Oh cool, da wohne ich. Ich sehe mir das morgen mal genauer an .

Was befindet sich bei der Adresse?

Diese entscheidende Frage stellen sich offensichtlich auch viele andere Community-Mitglieder, wie die meisten der über 200 Antworten auf den Kommentar von weredo911 zeigen.

Sie nutzen den RemindMe! -Bot von Reddit, über den ihr eine automatische Erinnerung an bestimmte Beiträge einrichten könnt.

Die Auflösung von weredo911 führt indes zu einem erwartbaren Ergebnis: Demnach befindet sich an der bei Amazon angegebenen Adresse ein Regierungsgebäude und der als genauer Sitz der Firma genannte 6. Stock ist nicht einmal vorhanden.

Die folgenden Fotos stammen vom Besuch des Reddit-Mitglieds vor Ort. Wenig überraschend gibt es dort also keine Firma, die Grafikkarten verkauft.

Links seht ihr das Gebäude von Außen, rechts den Wegweiser im Inneren. (Bild: reddit.com - weredo911)

Woran erkennt man so einen Betrug?

Beim Kauf von Grafikkarten gilt das, was bei allen vermeintlich großen Schnäppchen zu beachten ist: Wenn ein Angebot zu gut klingt, um wahr zu sein, dann ist es das meist auch. Sprich: Macht besser einen Bogen um solche Angebote und prüft im Zweifel genau, wie das Preisumfeld normalerweise aussieht.

In diesem Fall geht es um eine Radeon RX 7900 XTX von Sapphire, die für 650 US-Dollar angeboten wird. Übliche Preise für diese GPU liegen dagegen im Bereich von über 950 Dollar.

Etwa 300 Dollar weniger wären selbst für ein gebrauchtes Modell dieser Art ein auffällig guter Preis, wie der Ersteller des ursprünglichen Reddit-Beitrags zu Recht schon in der Beschreibung anmerkt. Mit den Ergebnissen der Recherche vor Ort war in diesem Fall also zu rechnen.

